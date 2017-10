Haut Conseil pour la Réconciliation : Vers un processus accéléré de la réconciliation nationale

Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) a tenu du 16 au 25 octobre 2017, une session de validation des travaux des sous-commissions Ad’ hoc à Bobo-Dioulasso. Ces dix jours de travaux ont permis aux conseillers de réfléchir sur les mécanismes qui peuvent permettre d’amorcer la marche vers un Burkina de paix et de concorde. La cérémonie de clôture de cette séance délocalisée a eu lieu ce mercredi 25 octobre 2017 au centre Muraz.

Cette session qui s’est déroulée du 16 au 25 octobre 2017 dans la cité de Sya a eu pour objectif, de porter des amendements aux propositions élaborées par les sous-commissions mises en place par le HCRUN le 18 aout dernier lors d’une assemblée plénière pour travailler en urgence sur les dossiers relatifs aux contentieux administratifs ; aux décisions de justice non exécutées ; aux évènements des 30 et 31 octobre 2014 et du 16 septembre 2015 et à des dossiers pendants devant la justice.

En effet, dix jours durant, les conseillers du HCRUN n’ont ménagé aucun effort pour analyser les travaux produits par les sous-commissions et approfondir la réflexion qui a été entamée dans l’objectif de proposer des pistes susceptibles d’accélérer le processus de la réconciliation espérée par toute la nation.

Ces travaux se sont penchés sur cinq grands dossiers à savoir :

Le dossier des blessés des évènements des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’état du 16 septembre 2015 dont les conseillers recommandent aux premières autorités du pays, une prise en charge immédiate des vingt-quatre (24) victimes dont l’état relève toujours d’une urgence absolue pour soulager les blessés et apporter davantage de paix au climat social. Il est également ressorti du traitement des dossiers de toutes ces victimes, un certain nombre de recommandations et de propositions concrètes de nature à apporter réparation à leurs préjudices, mais aussi des décisions concrètes.

Pour le deuxième dossier qui concerne les décisions de justice non exécutées et les dossiers pendants en justice, le HCRUN a pris des décisions importantes et en a fait des propositions et recommandations pour les autorités compétentes afin d’accélérer le traitement de ces dossiers et contribuer ainsi à mettre fin à des situations de souffrances et de discriminions négatives pour répondre aux attentes et préoccupations des justiciables de même que les juridictions. Ils ont également porté leur réflexion sur le dossier contentieux administratif opposant le syndicat autonome du ministère des affaires étrangères à l’État burkinabè qui avait décidé de sanctionner lors d’une session du conseil des ministres, cent cinq (105) agents sur cent cinquante-huit (158) des agents qui ont pris part à une marche autorisée pour revendiquer de meilleures conditions de travail le 10 avril 2007.

A cet effet, le HCRUN a jugé bon un traitement privilégiant la justice transitionnelle qui est apte à produire des décisions consensuelles de réparations administratives, morales et financières. La mise en œuvre de ces décisions devrait ainsi soulager les cœurs meurtris et ouvrir la voie au pardon. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net