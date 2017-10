Recherche scientifique et technologique : Dr Jean Noël Poda, 1er Burkinabè médaillé d’or LAVERAN

La communauté scientifique de notre pays, et singulièrement le Centre national de la recherche scientifique et technologique, a rendu un vibrant hommage au Docteur Jean Noël Poda, Directeur de recherche en Hydrobiologie, Eco-santé à l’Institut de Recherches en Sciences de la Santé du CNRST. La cérémonie d’hommage s’est déroulée le 12 octobre 2017 à Bobo-Dioulasso, à l’occasion des journées portes ouvertes du CNRST qui se sont tenues du 10 au 13 Octobre 2017. Cet hommage intervient après la décoration du Chercheur de la médaille d’or LAVERAN de la Société de Pathologie Exotique (SPE), pour la qualité scientifique et la valeur de ses travaux, le 9 mai 2017 à l’Institut Pasteur en France.

Dans son allocution, Dr François Lompo, ancien ministre en charge de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Assainissement sous la Transition, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la communauté scientifique du Burkina Faso et du Dr Jean Noël Poda. Le docteur Lompo a souligné les mérites des chercheurs burkinabè et a félicité l’heureux récipiendaire dont la qualité des recherches, reconnues et appréciées au niveau international, lui a valu d’être distingué par la prestigieuse Société de Pathologie Exotique (SPE).

« A travers cette Médaille d’or décernée à un chercheur burkinabè, ce sont les mérites reconnus de la communauté scientifique du Burkina Faso dont le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) est le porte-étendard », a-t-il indiqué. Et d’ajouter que cette distinction honore l’ensemble de la nation burkinabè et partant, le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) et l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS).

Le Dr Jean Noël Poda, pour sa part, s’est réjoui de l’honneur qui lui a été fait par ses pairs. Il a réitéré toute sa reconnaissance à la SPE pour cette distinction qu’il a dédiée à l’ensemble de la communauté du système national de la recherche et au peuple burkinabè. Pour lui, cette décoration et l’hommage qui lui a été rendu magnifient le travail accompli mais constituent surtout une invite à aller de l’avant, en vue de davantage conférer des lettres de noblesse à la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso.

La Société de Pathologie Exotique est une société savante fondée en 1908 par Louis Alphonse LAVERAN, Prix Nobel 1907 de Médecine. C’est une société reconnue d’utilité publique en France qui entretient des relations avec le réseau des Instituts Pasteurs, des Universités et des Centres de recherche. Elle regroupe des chercheurs, des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des vétérinaires des cinq continents. Elle attribue annuellement deux prix et décerne exceptionnellement la Médaille d’or de la Société.

La Médaille d’or LAVERAN est décernée à des personnalités de renommée internationale. Depuis 1927, 25 Médailles d’or ont été décernées à des personnalités de renommée internationale dont 5 personnalités africaines. Il s’agit de 10 Français, 4 Britanniques, 2 Belges, 1 Espagnol, 1 Néerlandais, 1 Sud-africain, 1 Américain, 1 Béninois, 1 Burkinabè, 1 Ivoirien, 1 Malien et une Fondation Suisse.

Dr Jean Noël PODA est ainsi le premier Burkinabè à bénéficier de cette distinction. Actuellement Directeur de recherche IRSS/CNRST, membre de l’Académie des Sciences, Art et Lettres du Burkina Faso, il fut ministre en charge de la Recherche scientifique et de l’Innovation sous la Transition.

J.R.