Burkina Faso : Les anciens Ambassadeurs invitent à penser l’Afrique de demain

Plusieurs personnalités issues de domaines variés sont attendues à ce panel dont le thème est : Enjeux et défis pour l’unité africaine : Quels combats et quels chantiers pour les générations africaines montantes. L’Afrique vit un moment charnière de son existence. C’est du moins ce dont les anciens Ambassadeurs du Burkina sont convaincus. Et pour cause, les menaces de déstabilisations se font de plus en plus précises d’un côté comme de l’autre, certains pays tournent le dos à la Cour Pénale Internationale (CPI) sans oublier le « retour » du Royaume du Maroc au sein de l’ensemble africain. Conscients de leurs expériences muries pendant de longues années d’exercice, les ex-Ambassadeurs veulent établir des passerelles avec la jeunesse montante en vue d’échanger avec elle des valeurs africaines qui sont porteuses de « progrès, de solidarité et de dignité. »

En somme, il s’agira, à travers divers cadres de rencontres, de renforcer le sentiment de la jeunesse d’appartenir à l’ensemble africain. Pour ce panel, plusieurs sous thèmes seront abordés. Ceux-ci ont entre autres trait à la sécurité, à l’autosuffisance alimentaire et au numérique.

Soumana Loura

Lefaso.net