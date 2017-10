In memoria : Blandine BOGNANA/GUISSOU

Les grandes familles BOGNANA, LIEHOUN, N’BOMI,

BOTONI, DOMBOUE à Houndé, Karaba, Ouagadougou,

Bobo-Dioulasso, Paris, Castelnaudary, Montréal,

Les grandes familles GUISSOU et SEMDE à Palogo,

Koudougou, Ouagadougou,

Les familles alliées KI–ZERBO à Da, Toma, Ouagadougou,

Bobo-Dioulasso, Conakry, Ségou, Bamako, Paris ; GALIBA à

Brazzaville, Dakar, Ouagadougou ; MARCHAL à Ouagadougou,

en Guinée, en Côte d’Ivoire, aux USA et en France,

Les enfants Ghislaine, Larissa, Adèle et leurs conjoints,

Les petits-enfants,

Vous réitèrent leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude,

pour les nombreuses marques de sympathie, de compassion et de solidarité

dont vous avez fait montre lors du rappel à DIEU, le 08 juin

2015 et de l’inhumation, le 11 juin 2015, au cimetière municipal de

Gounghin, de leur bien-aimée regrettée, épouse, sœur, belle-sœur, mère,

belle-mère, tante, grand-mère, Blandine BOGNANA/GUISSOU

Ils vous convient à la messe tenant lieu de funérailles chrétiennes,

le samedi 04 novembre 2017 à 8H à la Paroisse Christ Roi de

Pissy, suivie d’un rafraîchissement au domicile familial (Pissy).

Union de prières !