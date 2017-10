Université Ouaga I Joseph KI-Zerbo : Le Département Communication et Journalisme recrute

• mercredi 25 octobre 2017 à 17h16min

Le Président du Conseil de la Formation et de la Vie universitaire porte à la connaissance du public qu’il est ouvert au Département Communication et Journalisme de l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (UFR//LAC) un test de recrutement d’étudiants en première année de Licence pour l’année universitaire 2017 - 2018.