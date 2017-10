FASeR 2017 : Un troisième forum pour parler de la sécuritaire sur nos routes

Cette année, le Forum Africain pour la Sécurité Routière (FASeR 2017), est organisé autour de la thématique « Leadership politique et partages d’expériences pour réduire la mortalité sur les routes en Afrique ». Ainsi, en prélude à cette troisième édition de ce forum africain, une conférence de presse a été organisée, ce mardi 24 octobre 2017, au ministère des transports. Son objectif, entretenir sur certains points essentiels de la sécurité routière, et présenter le programme du forum à venir.

Pour le présidium, composé du Pr Emmanuel Bonnet, expert en sécurité routière et chercheur à l’IRD ; du Dr Thierry Zagré, chargé de projet ; et de Aimée Paré/Sanou, experte en communication, depuis plusieurs années, l’on s’intéresse à cette question de la sécurité routière. Et les constatations faites durant ce temps font état d’un manque d’information et de données. Car, dans bien de pays en Afrique, il existe peu de systèmes permettant le décompte régulier des blessés et des morts.

Selon l’OMS, le nombre de décès causés par les accidents de la route dans le monde s’est stabilisé depuis 2007 à 1,25 millions, ce qui représente environ 3.000 personnes tuées et 140.000 blessées par jour, dont 15.000 resteront handicapées à vie.

Classés comme première cause de mortalité dans la tranche d’âge des 15-29 ans et deuxième au niveau des 30-44 ans, les accidents de la route seront en 2020, la première cause de mortalité globale dans le monde devant le VIH, la tuberculose et loin devant le paludisme.

L’Afrique est le continent qui enregistre la plus forte incidence de décès liés aux accidents de la route. A Ouagadougou, des travaux de recherches conduits en 2015 par l’IRD, l’INSS et l’Université de Montréal, ont révélé que 87% des blessés sont des usagers de deux roues et 40% des blessures touchent la tête.

FASeR 2017, objectifs et programmes

Le FASeR 2017 se tiendra du 26 au 28 octobre, à Ouagadougou. Il servira de cadre de discussion et d’évaluation aux questions de surveillance. Et visera entre autres objectifs : la promotion de la sécurité routière sur tous les fronts, et la sensibilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que les institutions régionales, en vue de leur investissement dans les programmes de développement d’ici 2020.

Au programme, la cérémonie d’ouverture du forum, et la tenue de sessions plénières suivies de sessions de tables rondes, les jeudi 26 et vendredi 27 octobre. Le samedi 28 octobre, aura lieu un village de la prévention routière à la place de la Nation.

Pour rappel, le FASeR (Forum Africain pour la Sécurité Routière), est un événement international de haut niveau visant à favoriser le partage d’expériences et à faire émerger des réponses adaptées aux défis des accidents de la route en Afrique de l’Ouest et Centrale. Conçu et organisé selon un modèle original public-privé, il allie un consortium d’acteurs conduit par le bureau d’études ICI-Santé (Initiatives Conseil International-Santé), à l’origine du concept ; le ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière ; puis le ministère de la santé du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net