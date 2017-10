Football : L’EFO remporte la Coupe de la Ligue du centre

Bon début de saison pour l’Etoile filante de Ouagadougou. Après avoir remporté le 15 octobre 2017 à Kaya, la Super Coupe AJSB (Association des journalistes sportifs du Burkina) en battant le Rail club du Kadiogo aux tirs aux buts (3-5), les Bleu et Blanc se sont imposés devant les électriciens en finale de la Coupe de la Ligue du centre de football. C’était au cours d’un match très disputé.

Après avoir bien débuté la rencontre, les électriciens ont dû reculer devant la pression de l’adversaire après quinze minutes de jeu. Contre toute attente, ils vont même ouvrir le score, but contre son camp, à la 18e minute. AS Sonabel 0-1 EFO. Les Bleu et Blanc, non satisfaits du score, maintiennent la pression mais ne parviennent pas scorer.

Du retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. L’EFO opte de se mettre à l’abri en inscrivant un deuxième but. La pression se fait de plus en plus forte. Mais en face, les électriciens refusent d’être électrocutés. Ils résistent. Malheureusement pour les électriciens, en toute fin de partie, certainement à bout d’efforts, ils concèdent le deuxième but (0-2). La messe est maintenant dite.

Le sacre est désormais Bleu et Blanc. Deuxième trophée en ce début de saison pour l’EFO. Le message est désormais clair pour les concurrents « Tout pour nous, rien pour vous ». C’était aussi une belle revanche pour l’Etoile filante de Ouagadougou qui avait été battue lors de la première journée du championnat D1 2017-2018 par l’AS Sonabel sur le score d’un but à zéro.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net