Sécurité : Vers l’élaboration d’une politique nationale

Les travaux du forum national sur la sécurité ont débuté ce mardi 24 octobre 2017 à Ouagadougou. Placées sous la présidence de Roch Kaboré président du Faso, ces assises réunissent, du 24 au 26 octobre, 600 participants dont des éléments des Forces de défense et de sécurité, des représentants des organisations de la société civile, des éléments des initiatives locales de sécurité (Koglweogo et Dozo) ainsi que des experts de la sécurité. La finalité de ce forum est d’élaborer un document de politique nationale de sécurité prenant en compte le contexte sécuritaire actuel.

Poser un diagnostic général de la sécurité au Burkina Faso. Tel est l’objectif poursuivi par le forum national de la sécurité qui réunit à Ouagadougou les différents acteurs du secteur. Pendant trois jours, Forces de défense et de sécurité, Organisations de la société civile, Initiatives locales de sécurité vont analyser la situation sécuritaire actuelle et proposer des solutions pour son amélioration.

Garantir la liberté de la parole

Première du genre, le forum est une promotion de campagne du président Roch Kaboré. Il porte sur le thème : « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso : la nécessité d’une réforme du secteur de la sécurité ». « Le forum est un cadre d’échanges, de dialogue sur les questions relevant de la défense et de la sécurité du Burkina Faso », a indiqué d’entrée Simon Compaoré, ministre de la sécurité et président du Comité national d’organisation. Il a en outre relevé que grâce au caractère informel et non contraignant des échanges, c’est une véritable liberté de parole qui sera à l’œuvre au cours du forum.

Soigner le système sécuritaire national

Le Burkina est, depuis le 15 janvier 2016, date de l’attaque de « Cappuccino », en proie à des actes terroristes. Les éléments des FDS et ainsi que les civils ne sont pas épargnés. « Notre système sécuritaire n’a jamais été autant mis à l’épreuve que ces dernières années, avec la multiplication des attaques terroristes sur le sol national », a regretté Roch Marc Christian Kaboré. Pour donc renforcer la protection des institutions de la République, il faut, pour le président du Faso, faire du secteur de la sécurité un vecteur du renouveau démocratique, dans le respect de la Constitution et des lois et règlements en vigueur.

Il s’agira, au cours de ces assises, de poser un diagnostic du système sécuritaire burkinabè. Cela en vue d’élaborer une nouvelle politique nationale de sécurité. « Au total, le processus de réforme du secteur de la sécurité permettra non seulement d’instaurer un système de sécurité efficace et responsable pour l’Etat et les citoyens, sans discrimination et dans le plein respect des droits de l’homme, mais également de consolider le caractère républicain et professionnel des forces de défense et de sécurité, en vue d’une meilleure contribution à la paix, à la sécurité et au développement durable », a fait remarquer Roch Kaboré. Aussi, selon lui, il faudra adapter les méthodes de travail à ce nouveau contexte sécuritaire local, national, régional et mondial. C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée que le G5 Sahel a été porté sur les fonts baptismaux par le Burkina, le Niger, le Mali et la Mauritanie.

Vers une politique nationale de sécurité

Le forum se tient sur trois jours. Pendant ces assises, les travaux vont se dérouler autour de trois axes thématiques que « l’identification des défis, menaces et besoins de sécurité », « l’état des lieux de la mise en œuvre des politiques de sécurité » et les « perspectives et recommandations ». En guise de préparation de cette rencontre, un pré-forum avait réuni les 9 et 10 octobre à Ouagadougou les cadres des Forces de défense et de sécurité et des foras s’étaient tenus dans les 13 régions du Burkina Faso.

Les participants auront droit à onze communications organisées en quatre panels et neuf ateliers.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net