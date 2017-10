Chambre d’appel de la Haute Cour de Justice : Boureima Bougma désigné 1er juge titulaire

Réunis en séance plénière, 116 députés de l’Assemblée nationale burkinabè, ont exprimé leur vote pour la désignation de neuf juges parlementaires dont six titulaires et trois suppléants au niveau de la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice.

Ainsi, le vote déroulé au scrutin secret, a été supervisé par le président de ladite Assemblée, Alassane Bala Sakandé.

Les isoloirs et les box, étant également disposés, les députés ont, à tour de rôle, voté respectivement pour les juges suppléants et les juges titulaires.

Sur douze candidats, soit six pour le poste de juges parlementaires titulaires et six pour celui de juges parlementaires suppléants, neuf ont été retenus. De ces neufs juges, six sont appelés à servir en tant que juges titulaires et les trois autres comme suppléants.

Boureima Bougouma, 1er Juge parlementaire à la chambre d’appel de la Haute Cour

Le dépouillement des bulletins, a révélé Boureima Bougouma, au poste de 1er Juge parlementaire titulaire à la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice. Et indiqué Mamadou Diallo, Elise Ilboudo/Thiombiano, Boukary Barry, Alfred Zanze Zinakou, et Marie Romée Sawadogo/Ouédraogo, comme les cinq autres juges parlementaires titulaires.

Pour les juges parlementaires suppléants, ce sont Marc Zoungrana, Assetou Fofana/Yaméogo, et Alexandre Tapsoba, qui ont été retenus.

Selon Marc Zoungrana, ce scrutin fait suite au projet de loi adopté avant les vacances parlementaires ; projet de loi qui porte modification d’un certain nombre de dispositions afin que les uns et les autres puissent faire appel des différents dossiers auprès de la Haute Cour de Justice.

Pour Boureima Bougma, « c’est une responsabilité d’assurer ce poste, et je compte m’appuyer sur l’expérience des juges professionnels pour cette nouvelle mission », a-t-il dit.

Alassane Bala Sakandé, refermant la séance plénière a annoncé les jours à venir la tenue d’une autre.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net