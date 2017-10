Culture : “Ciné Pissy “ rebaptisé salle « Canal-Olympia Pissy »

Le groupe Vivendi, groupe industriel intégré dans les médias, les contenus et la communication, et la société Talents et Spectacles Burkina Faso, ont choisi la capitale du cinéma africain pour y déployer une nouvelles salle Canal-Olympia. Après Ouaga 2000-, c’est au tour du quartier Pissy, au secteur 27 de Ouagadougou, de recevoir sa salle de cinéma et de spectacles. C’est l’emplacement de l’ancienne salle de cinéma dudit secteur, laissée au délabrement depuis, qui a été choisi

L’inédit et l’innovation des salles Canal-Olympia

Le projet prévoit donc en lieu et place de l’ancien bâtiment, un espace polyvalent adapté à tous types d’événements et pouvant accueillir un millier de spectateurs pour des concerts extérieurs ; la salle de cinéma a une capacité de 300 places assises.

C’est une salle de cinéma et de spectacle ultramoderne, équipée de vidéoprojecteur de dernière génération (projection numérique, son 7.1, écran cinémascope) qui, dans un tout, offre un accès à la culture et au divertissement.

Cet espace qui bénéficiera pour son alimentation en énergie, de panneaux solaires, de shelters avec batterie de stockage et d’un système de contrôle, fait partie du premier réseau de salles de cinéma et spectacles “vertes“ au monde.

Canal-Olympia, c’est aussi la valorisation de la culture et la promotion d’artistes

Le directeur développement Canal Olympia, Lionel Labarre

Selon le Directeur Développement de Canal-Olympia Afrique, Lionel Labarre, l’objectif du projet est de proposer une offre culturelle et de divertissement de qualité, puis de promouvoir la carrière d’artistes burkinabè et originaires d’Afrique subsaharienne.

Pour ce qui est de la cinématographie, Lionel Labarre a tenu à indiquer que la salle Canal-Olympia s’intégrera au paysage des salles déjà existantes et n’empiètera pas sur leurs programmations. Et de préciser que le but recherché est de présenter une offre riche et diversifiée de films au plus grand nombre, ainsi qu’un nouvel écran d’exposition aux réalisateurs et acteurs locaux.

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé, soutient que la future salle de spectacles répond au développement d’infrastructures culturelles et artistiques de la ville de Ouagadougou qui est également la capitale du cinéma africain. Il se dit très honoré que le groupe Vivendiréponde positivement à leur sollicitation.

Le directeur développement Canal Olympia, Lionel Labarre et le maire de la ville de Ouadougou, Armand Béouindé échangeant les différents documents de convention

Se prononçant sur le site d’emplacement de la deuxième salle, M. le maire se réjouit que cela soit « (…) dans un quartier populaire accessible de Pissy afin que les populations ouagalaises puissent renouer avec le grand écran », a-t-il laissé entendre.

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, lui, a salué l’événement qui intervient à la veille du cinquantenaire du FESPACO, puis a souhaité que ce genre d’initiative se multiplie.

La pose de la première pierre de la future salle ultramoderne, a été précédée de la signature d’une convention entreLionel Labarre et le maire de la Commune de Ouagadougou, Armand Béouindé.

Brève précision, la marque « Canal-Olympia » rappelle deux marques phares du groupe Vivendi. Le groupe Canal+ et la mythique salle de spectacles parisienne l’Olympia.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net