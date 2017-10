Tolérance religieuse : Cheick Moaze Ouédraogo prend son bâton de pèlerin

La communauté spirituelle musulmane des soufis du Burkina Faso sera bientôt en tournée de sensibilisation à la tolérance religieuse. A travers une conférence de presse ce 23 octobre 2017, le guide spirituel de la communauté, Cheick Moaze Ouédraogo a donné les grandes lignes de cette croisade contre l’incivisme, la banalisation de la vie humaine et l’intolérance. Le grand voyage commence le 4 novembre 2017 dans la région du Sahel, avant de s’étendre sur l’ensemble du territoire.

Pour le guide spirituel Cheick Moaze Ouédraogo, le Burkina Faso a une immense richesse insoupçonnée, la diversité. C’est cette valeur qu’il entend défendre à travers sa tournée nationale qui a pour thème, “Respect de la dignité humaine, acceptation du prochain, civisme”.

“Au sein d’une seule famille, les enfants d’une seule mère, vous trouverez des enfants musulmans, chrétiens et d’autres sont des animistes. Est-ce qu’à cause de la différence de leurs religions, ils doivent se haïr, couper toute relation et cesser de s’entre-aider ?”, a demandé le guide. Pas du tout, a-t-il répondu , parce que selon lui, aucun livre saint n’a jamais enseigné de haïr son prochain. “La bible dit que tu dois aimer ton prochain, comme toi même. Le coran enseigne même de respecter même les noms musulmans. Aujourd’hui, nous souffrons de la constipation de la connaissance des livres saints”, a expliqué Cheick Moaze Ouédraogo.

La communauté spirituelle musulmane des soufis du Burkina Faso initie sa tournée de sensibilisation à la tolérance dans un moment difficile pour notre pays, selon elle. Des marches et contre-marches, des actes d’incivisme se succèdent. Ce fut une occasion au cours de la conférence de presse de préciser que , “ni la religion, ni la politique, ni l’appartenance ethnique ne doivent nous diviser. La paix et la stabilité de notre pays dépendent de nous tous, et de chacun, pour ensemble regarder vers l’avenir”.

Pour le principal animateur de la conférence de presse, en tant que guide spirituel, il est de son devoir de prôner la tolérance religieuse , le dialogue entre les religions. Cheick Moaze Ouédraogo appelle d’ailleurs les autres communautés à donner des messages forts pour l’acceptation de son prochain dans l’amour d’Allah.

“Notre prochain n’est pas notre ennemi, mais c’est notre ami, notre frère, notre sœur , je dois l’aimer tel qu’il est, dans sa différence”, a prêché le guide. La tournée commencera donc le 4 novembre 2017 dans la région du sahel, cette partie du territoire en proie aux obscurantistes religieux. De là, toutes les 13 régions du pays seront visitées.

En plus de la tolérance religieuse, le respect de la dignité humaine et le civisme seront des messages à partager avec les populations, sans distinction de religion, d’ethnie, de sexe et de condition sociale.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net