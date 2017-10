Ça y est. Les deux ambassadeurs du jeu « Je suis choco, je porte mon casque, et toi ? », organisé par Nestlé Burkina en partenariat avec la radio Oméga et le ministère en charge de la sécurité routière, sont connus. Il s’agit d’Alassane Koné et Ariane Nikièma. Ils ont reçu leur prix dans l’après-midi de ce lundi 23 octobre 2017 dans les locaux de la Radio Oméga.

Ouagadougou, capitale des roues, connait son lot d’accidents. Le bitume est devenu le terrain de jeu des jeunes en manque sensations de fortes. En 2016, l’Office national de sécurité routière (ONASER) a enregistré 950 cas de décès liés aux accidents de la circulation. En tant qu’entreprise citoyenne, Nestlé Burkina s’est sentie interpelée. Elle a donc lancé, le 17 février 2017, la campagne de sensibilisation au port du casque à l’endroit de la jeunesse, en partenariat avec la radio Oméga et l’ONASER.

Déroulement du jeu

Le directeur de cabinet du ministre en charge de la sécurité routière entouré du directeur général de Nestlé Burkina et le directeur général de la Radio Oméga

La première phase du jeu se déroula sur trois mois. A l’issue de cette étape, 60 ambassadeurs ont été retenus parmi les participants qui devaient tout simplement aimer les pages Facebook de la radio Oméga et de Nestlé, inviter leurs amis à aimer ces pages, et poster un selfie d’eux en casque, avec bien évidemment un commentaire de sensibilisation sur la sécurité routière. Les 60 élus par la suite ont conduit la deuxième phase du jeu : convaincre chacun neuf personnes à porter le casque et poster sur la page Facebook de la Radio Oméga, la photo du groupe (10 personnes) avec un message de sensibilisation. Les « J’aime », la qualité de la photo et le message ont été pris en compte dans l’évaluation des participants sous l’œil vigilant d’un huissier, Me Harouna Sawadogo

Un billet d’avion, deux motos et des kits

Quelques jeunes ayant participé au jeu

Un billet d’avion Ouaga-Accra-Ouaga, tout frais payé, une moto Yamaha CFAO (Force X Royal), un panier contenant des produits Nestlé et surtout un casque. C’est le super gros lot remporté par Alassane Koné, au jeu « Je suis choco, je porte mon casque, et toi ? ». Commercial dans une banque de la place, le lauréat confie avoir bataillé dur de jour comme de nuit sur les réseaux sociaux pour sensibiliser son entourage sur l’importance du port du casque avec le message « Plus jamais à moto sans casque, adoptons ce reflexe car la vie est belle ». L’autre gagnante, deuxième du palmarès, est une étudiante en fin de formation. Elle a également obtenu une moto de type Force X Royal, un casque et un panier Nestlé.

Des prix spéciaux

Le directeur général de Nestlé Burkina remettant le casque de Mlle Ariane Nikièma, classée 2e

Alassane et Ariane n’étaient seuls à recevoir leurs récompenses, cet après-midi. Chacun a vu les membres de sa « Team choco », repartir avec un panier contenant des produits Nestlé. Des prix spéciaux ont été également remis à trois jeunes dont les messages de sensibilisation ont retenu l’attention du jury. Il s’agit de Has Has Has, Momo Godwin et Fatoumata Lala Sall qui ont respectivement occupé la 1re, la 2e et la 3e place.

« Préserver le potentiel naturel, la vie »

Le directeur de cabinet du ministre remettant une moto Yamaha de la maison CFAO au grand gagnant du jeu

« Ne fermez pas les yeux lorsqu’un membre de votre famille ou votre ami sort sans son casque (…) une tête qui tombe sans le casque, ça ne se répare pas », a rappelé le Directeur général de Nestlé Burkina, Bruno Karim El Kasri, aux jeunes. A sa suite, le directeur général de la radio Oméga, Fidèle Tamini, s’est réjoui de l’impact qu’a eu le jeu sur la jeunesse burkinabè. En tant qu’entreprise sociale et citoyenne, la radio ne compte pas arrêter la sensibilisation sur ses antennes même si la campagne a officiellement pris fin. « La sécurité routière est l’affaire de tous et la radio ne peut rester en marge de cela », a-t-il soutenu. D’ailleurs les efforts de sensibilisation de la radio Oméga ont été salués par l’ONG Africa Vision International qui lui a décerné le Grand Prix de la sécurité routière édition 2017.

La Radio Oméga reçoit le prix de la sécurité routière édition 2017

Du côté du ministère du ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, l’on est satisfait du bon déroulement de la campagne et souhaite que la campagne soit poursuivie en 2018. Le directeur de cabinet du ministre, Souleymane Soulama a invité les jeunes à préserver ce potentiel naturel qu’ils ont, la vie, en ayant toujours ce réflexe, le port du casque.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net