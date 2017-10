La cuvée 2017 du centre d’humanisation de la santé, « Camillianum », est désormais prêtre pour servir. Devant un parterre d’invités, de parents, amis et connaissances, ils ont effectué officiellement leur sortie. Pendant deux ans de formation, les 116 lauréats ont été formés à l’humanisation de la santé au Burkina Faso.

« Humanisation des services de santé, un défi pour toute la société », c’est sous ce thème que s’est déroulée la cérémonie de sortie. Le thème de l’avis du directeur du centre, Père François Edgar Yameogo, explique l’aspiration même des impétrants. « J’ai remarqué qu’il ne se passe pas un mois que la presse ne dénonce de mauvaises pratiques dans les structures de santé. Les jeunes ont voulu choisir ce thème pour souligner que ces mauvaises pratiques incombent à toute la société. Si la société est humaine, il faut savoir que nos structures de santé seront humaines. Parce que les soignants sont issus de cette société. C’est pour donc inviter toute la société à se pencher sur cette humanisation et de ne pas s’arrêter uniquement aux seuls agents de santé », a-t-il expliqué.

Cette humanisation de la santé passe aussi et surtout par la manière dont les malades sont pris en charge. « Nous avons aussi voulu souligner que quand on est malade, on désire avoir un agent de santé qui nous soigne comme si on était son unique fils ou fille malade. C’est-à-dire soigner avec compétences intellectuelles et son cœur. Aligner donc l’intelligence et le cœur. Jamais l’un sans l’autre. C’est le défi que ce centre compte relever avec le concours de tous et de toutes », a ajouté le père Yameogo.

Des couches socioprofessionnelles diverses

Au nombre de 187 à leur inscription, ils sont 116 à avoir bouclé les deux années d’études au centre Camillianum. Parmi eux, des étudiants en médecine, des banquiers, des communicateurs, des sociologues et bien d’autres corps de métier. Ils sont aussi de plusieurs nationalités (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Haïti, Sénégal, etc.) et également de religions différentes (catholique, musulman, protestant). Une composition cosmopolite qui laisse transparaitre que la question de santé concerne tout le monde. « Je salue le centre Camillianum qui est un centre pour l’humanisation sanitaire. Mais en fait, j’ai découvert un centre transversal. J’ai compris qu’il y avait des profils très différents parmi les lauréats. Il y a bien sûr les professionnels de santé, j’ai aussi appris qu’il y avait d’autres professionnels par exemple des banquiers », a fait remarquer le Ministre de la santé, Nicolas Méda.

De la nécessaire humanisation de la santé

Le centre Camillianum a été créé en 1996 par la Communauté camilléenne au Burkina. Il s’est donné pour objectif de rendre le secteur de la santé plus humain. Le centre a ainsi initié des cours à cet effet. L’humanisation de la santé est, de l’avis du Ministre Méda, plus que nécessaire. « J’ai trouvé toute la pertinence de la formation dans le contexte actuel où nos services hospitaliers sont de plus en plus inhospitaliers que nous revenions à certaines valeurs d’humanisme. Ces valeurs sont enseignées ici et peuvent être partagées dans les autres écoles de formation et vous avez entendu le message du Premier ministre qui est que les autres écoles de santé, publiques ou privées, viennent apprendre ici les modules de Camillianum et essaiment le savoir, le savoir-faire, le savoir-être dispensé ici dans leurs établissements. Nous souhaitons accompagner aussi cela », a-t-il rassuré.

En plus des agents de santé, ceux, d’autres corps de métier, qui ont pris part la formation pourront être utiles sur leurs lieux de travail. « Donc au-delà de l’humanisation des soins à travers l’accueil, l’écoute, l’empathie, la compassion, l’accompagnement, vous aurez compris que ce n’est pas seulement dans les établissements de santé qu’il y a la souffrance humaine. Dans les lieux de travail, vous pouvez vous retrouver en face de la souffrance humaine et être formé à l’accompagnement, à l’humanisation de la formation, permet d’accompagner son prochain. Un banquier, un journaliste qui est formé ici peut accompagner son prochain qui est souffrant sur les lieux de travail. Voila l’originalité, la singularité, la pertinence du centre Camillianum que j’ai découvert avec joie et qu’évidemment, en tant que ministre de la santé, plus que concerné par les produits d’ici, je ferai en sorte de soutenir ce centre pour que de plus en plus des professionnels de la santé soient habités des principes d’humanisation enseignés ici », s’est réjoui Nicolas Méda.

Des compétences à la disposition de la santé

Les impétrants sont dotés de savoir-faire pour les structures de santé de leurs pays respectifs. Le souhait du Père directeur est qu’ils soient des références dans le soulagement de la souffrance des malades. « Nous souhaitons qu’ils soient des agents de santé selon le cœur de Dieu », a-t-il dit.

Une idée originale qui convainc le Ministre de la santé à appuyer le centre dans la vulgarisation de ses enseignements. Pour cela, le Pr Méda a appelé les structures de santé publiques ou privées à venir apprendre avec le Centre Camillianum. Il s’est alors engagé à être le porte-voix de cette initiative.

