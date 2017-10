Partenariat entre la CEDEAO et les Agences des sciences de l’espace et de la géomatique

Abuja, le 18 octobre 2017.La CEDEAO entend se mettre en partenariat avec les agences spatiales nationales et les organes techniques qui s’y rattachent, pour la mise au point d’une stratégie durable dans le domaine des sciences de l’espace et dela géomatique.

À cet effet, une rencontre de deux jours a débuté le 18 octobre 2017 à la Commission de la CEDEAO avec à l’ordre du jour la validation d’une stratégie régionale sur les sciences de l’espace et la géomatique.

À l’ouverture de la rencontre, le Professeur Hamidou Boly, Commissaire en charge de l’Education, de la Science et de la Culture à la CEDEAO a exhorté les participants à s’assurer qu’une stratégie régionale viable sur l’espace soit mise en place, car cela s’inscrirait dans la logique d’un renforcement de l’intégration en Afrique de l’ouest.

Il a déclaré que la validation de la feuille de route régionale sur les sciences de l’espace et la géomatique est essentielle, dans le cadre de la structuration des connaissances propres à favoriser la solidarité et la coopération nécessaires, pour appuyer les efforts de la CEDEAO dans le domaine du maintien de la paix et de la promotion du développement.

La session était présidée par Dr Matthew Adepoju, Directeur du Département de Cartographie Cadastrale et d’Aménagement Urbain de l’Agence Nationale pour la Recherche Spatiale et le Développement (NASRDA). Il a souligné que cette rencontre avait pour objectif l’harmonisation des données nécessaires et l’utilisation optimale des liens de coopération avec les partenaires au développement spatial.

Il a déclaré qu’un Protocole d’accord a été signé entre la CEDEAO et la NASRDA afin de permettre « une prise de conscience de toutes les institutions partenaires et d’améliorer la vie despopulations ouest africaines ».

Pour sa part, M Roland Kouakou, chef de division au Département de l’Education de la science et de la culture de la CEDEAO, est revenu sur la note conceptuelle et l’ordre du jour de la rencontre.

Professeur Hamidou Boly

Lors de la rencontre, des présentations ont été faites sur la stratégie de la CEDEAO concernant les sciences de l’espace, la feuille de route régionale ainsi que les propositions de projets.

Les efforts actuellement menés ont pour objectif d’assurer la mise en application du cadre de politique spatiale déjà en place et d’encourager son appropriation.

La réunion de validation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faciliter le plan de mise en œuvre de la Politique de la CEDEAO à la Science et la Technologie (ECOPOST).

