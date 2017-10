Promotion de l’éducation et de la formation professionnelle au Nord : NEEED poursuit le combat avec l’octroi de 175 bourses d’études

Dans le cadre de la promotion de l’éducation des filles en milieu rural, l’Association Nimbus Enfance Environnement Education et Développement(NEEED) avec l’appui de ses partenaires américains, allemands et autrichiens a offert 175 bourses d’études primaires, secondaires, supérieures et de formations professionnelles à des filles issues notamment de familles démunies. La remise officielle de ces bourses est intervenue lors d’une cérémonie organisée dans l’enceinte du Lycée Moderne de l’Amitié de l’association ce samedi 21 octobre 2017 à Ouahigouya. C’était sous la présidence du Maire de la commune de Ouahigouya.

Convaincue que l’éducation est le creuset de tout développement, et que tout processus de développement qui occulte la participation de la base est voué à l’échec, œuvre à la promotion de l’éducation et à la formation professionnelle des filles notamment celles issues des familles indigentes à travers le Burkina Faso en volant à leur secours à travers un accompagnement dans leurs études ou de leurs formations professionnelles. Cette entreprise sociale, commencée depuis l’an 2000 , donne du réconfort à beaucoup de filles ne disposant pas de moyens matériels et financiers pour aller à l’école ou pour poursuivre leurs études secondaires et universitaires.

Un accompagnement qui contribue à la résolution des déperditions scolaires



Pour cette année scolaire 2017-2018 en effet, c’est au total 175 bourses d’études et de formations professionnelles que l’association a offert à des filles soit 3 bourses pour les études universitaires, 2 bourses de formation d’infirmières et de sages-femmes d’Etat, 16 bourses pour des formations d’institutrices, 120 bourses d’études primaires, 51 bourses d’études secondaires.

Bénéficiaire d’une bourse d’études supérieures, Ramatou Zonon, étudiante en 2ème année d’anglais et traduction-interprétariat à l’université Aube Nouvelle, a exprimé sa joie à l’endroit l’association NEEED et ses partenaires pour cet accompagnement qui, sans doute va lui permettre de poursuivre tranquillement ses études. « Sans cet accompagnement, beaucoup de filles seraient commises aux travaux champêtres et ménagers ou données précocement en mariage », Foi de la lauréate. Au nom des bénéficiaires, Mlle Zonon a réitéré les remerciements de ses pairs à l’Association NEEED pour ses appuis constants. « Nous prenons l’engagement solennel de fournir l’effort nécessaire pour terminer avec brio nos études et formations professionnelles. » a martelé la représentante des bénéficiaires

Contribuer au combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale



Au nom de Basile B Ouédraogo, maire de la commune de Ouahigouya, Yassia Ouédraogo le chef de cabinet du bourgmestre a exprimé la reconnaissance de l’autorité communale au premier responsable de NEEED pour cette œuvre social, tant il permet aux filles d’aller jusqu’au bout de leurs cursus scolaires ou universitaires. Il a indiqué que la mairie de Ouahigouya s’évertuera à accompagner cette noble initiative. A l’endroit des bénéficiaires le porte parole de l’édile a exhorté les veinardes du jour à saisir cette rare opportunité pour poursuivre les études et travailler avec abnégation pour prouver à la nation entière que l’association NEEED fait une œuvre utile.

Dans son intervention, Laciné Sawadogo coordonnateur de l’association NEEED a indiqué que l’éducation et la formation des enfants s’avèrent être indispensables afin de doter « d’armes » nécessaires et opérationnelles pour leur contribution efficiente, efficace et responsable dans le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour un progrès significatif vers un développement socioéconomique durable. C’est dans cette perspective que sa structure avec ses partenaires offre cette année 18 bourses supplémentaires de formations professionnelles formations d’institutrices et de sages-femmes d’Etat. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann NIKIEMA

Lefaso.net