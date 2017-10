Attentes des populations burkinabè : Le groupe parlementaire MPP à la recherche des solutions

Le groupe parlementaire du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a organisé ses 2e journées parlementaires de l’année 2017, du 20 au 22 octobre 2017, à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord. Trois jours durant, ils ont réfléchi sur le thème « regard du groupe parlementaire MPP face à la forte demande sociale et pressante des populations ». Objectif : trouver le « fil d’Ariane » qui conduira à la satisfaction du peuple burkinabè, dans un contexte social très agité et une situation sécuritaire préoccupant.

Après 72 heures de réflexions dans la cité de Naaba Kango, le groupe parlementaire MPP a livré les conclusions de ses travaux. Les élus nationaux recommandent à l’exécutif : une meilleure consommation des crédits budgétaires de l’Etat, gestion 2017 ; la mise en œuvre rapide des actions du PNDES (Plan national de développement économique et social) dans les domaines d’éducation, de santé, d’eau potable, d’infrastructures routières, d’énergie, de logements et d’emplois.

Des militantes à la cérémonie d’ouverture

Ces 2e journées parlementaires du groupe parlementaire MPP se sont tenues dans un contexte de morosité économique, de forte agitation au niveau du front social, ainsi qu’une situation sécuritaire préoccupante particulièrement dans la partie Nord du pays. Aussi, l’actualité nationale est marquée, ces derniers jours, par la décision d’accorder la liberté provisoire du Général Djibril Bassolé et les remous au sein de l’UPC (2e force politique). Ce, à la veille de l’an 3 de l’insurrection populaire et de l’an 2 de l’arrivée au pouvoir du MPP. Et, c’est peu de le dire : les efforts accomplis jusque-là par le gouvernement pour offrir aux Burkinabè, de meilleures conditions de vie des populations restent largement en deçà des attentes. Pire, ces attentes se font de plus en plus fortes et pressantes.

Les députés MPP au secours du gouvernement



Réné K Lompo, président du groupe parlementaire MPP

« Comment réaliser des performances dans l’exécution des actions programmées par le PNDES en vue de contribuer au bien-être des populations, dans un contexte marqué par un front social très agité, d’une part, et par une accentuation des activités terroristes, d’autre part ? ». C’est la question à laquelle les élus nationaux du parti au pouvoir ont décidé de réfléchir. A travers le thème : « regard du groupe parlementaire MPP face à la forte demande sociale et pressante des populations ».

Et, pour mieux répondre à cette question et apporter des solutions, les députés MPP ont fait appel au Premier ministre Paul Kaba Thiéba pour présenter deux communications : l’une portant sur les réalisations socio-politiques (eau potable, assainissement, santé, infrastructures et sécurité alimentaire), et l’autre sur le thème : justice, sécurité et restauration de l’autorité de l’Etat. A l’issue des échanges, les parlementaires soutiennent que, contrairement à ce qu’affirment les contempteurs du parti au pouvoir, il y a des acquis non négligeables.

Le Premier ministre et le Président de l’Assemblée étaient présents à la cérémonie d’ouverture

Mais, c’est la communication qui fait défaut. « De l’analyse des députés, en dépit d’un contexte difficile de mise en œuvre du PNDES marquée par la recrudescence des attaques terroristes dans les frontières du Nord et de la Boucle du Mouhoun et des revendications sociales tous azimuts dans l’administration publique, des acquis substantiels ont été engrangés cependant, le gouvernement devrait améliorer sa politique de communication pour rendre compte de ces réalisations au peuple », peut-on lire dans le rapport général des 2e journées parlementaires du groupe MPP.

Hommage à Salifou Diallo



Une statue en hommage à Salifou Diallo dévoilée (en face du siège du MPP)

C’est le 21 octobre qu’a eu lieu la cérémonie officielle d’ouverture des travaux. Ce, après le début des travaux la veille, précédé de visites à des autorités administratives et coutumières. Comme il fallait s’y attendre, l’ombre de Salifou Diallo (ex président de l’Assemblée et Président du MPP, natif de Ouahigouya) a plané sur ces journées parlementaires qui, plus se sont tenues dans sa ville natale. « Dr Salifou Diallo était un intrépide combattant de la démocratie, un patriote et un militant engagé qui a fortement contribué, aux côtés d’autres camarades, à l’enracinement de la démocratie dans notre pays, à la création de notre parti, le MPP et ses victoires éclatantes lors des élections présidentielle, législatives et municipales passées », a rappelé Réné Kourboundou Lompo, le président du groupe parlementaire MPP.

Au cours de la cérémonie officielle d’ouverture des travaux, le secrétaire général de la section provinciale du MPP/Yatenga, Mamadou Ouattara a invité les députés à être actifs, qu’ils sortent d’heureuses conclusions qui permettront de résoudre l’impérieuse question de la forte et légitime demande sociale des populations.

A l’issue des travaux, en plus des deux recommandations sus-citées, les parlementaires ont fait une motion de soutien au gouvernement pour ses efforts pour faire face à toutes les attaques terroristes. Aussi, le groupe parlementaire MPP a appelé toutes les couches sociopolitiques de notre pays à un relent de civisme et de solidarité. Les élus du parti au pouvoir ont également invité les populations à une coopération réelle et véritable avec nos forces de défense et de sécurité.

Moussa Diallo

Lefaso.net