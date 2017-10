Programme de volontariat 2017 : La deuxième vague prête à servir

La cérémonie de lancement officiel de la deuxième vague de volontaires nationaux au titre de l’année 2017, a eu lieu ce vendredi 20 octobre, au centre d’évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Smaila Ouédraogo, ministre de la jeunesse, de la formation, et de l’insertion professionnelle, a présidé ladite cérémonie.

Selon le représentant des volontaires, Abdoul Razack Gansonré, être volontaires nationaux, c’est s’engager à mettre ses compétences et énergies au service de la communauté.

Pour cette deuxième vague, ce sont en tout 600 volontaires recrutés puis formés au civisme, au volontariat, au projet professionnel, et bien d’autres modules qui se sont engagés à servir sur tout le territoire national. Et porter ainsi l’effectif total des volontaires, pour le compte de l’année 2017, à 1100.

Ce recrutement a été rendu possible grâce au financement du programme gouvernemental PSCE/JF (Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes).

Ministre de la jeunesse de la formation et de l’insertion professionnelles Smaila Ouédraogo

Egalement appelés à servir où besoin se fera sentir, à savoir dans les départements ministériels, les structures déconcentrées et centralisées, et les organisations de la société civile, M. le ministre a tenu à rappeler la contribution significative de ces volontaires dans la résolution de l’équation du développement au Burkina.

Pour le Dr Smaila Ouédraogo, c’est l’occasion de remercier les partenaires techniques et financiers pour leurs différents soutiens. Aussi, de lancer un appel à d’autres acteurs à emboiter le pas déjà exécuté.

Il a finalement, exhorté les volontaires à prôner autour d’eux la paix, la solidarité, et la citoyenneté, afin de porter haut le flambeau de la jeunesse digne et valeureuse du Burkina.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net