Mode : Koro DK Style lance Afrik’in ou le renouveau du Faso Danfani

En gestation depuis quelques mois, et après plusieurs essais plus ou moins infructueux, c’est maintenant chose faite : la nouvelle ligne de vêtement de Korotimi Dao, alias Koro DK Style a vu le jour. C’est une ligne de sport wear constituée de T-shirt et de polo dénommée Afrik’in qui allie modernité et tradition avec notamment le Faso Danfani. Les vêtements se présentent comme suit :

• Une broderie en Faso danfani sur la face avec les initiales des pays de l’UEMOA pour faire selon la styliste, un clin d’œil à l’unité africaine, sans oublier une insigne spécialement dédiée à la marque Koro DK Style. Les entreprises ou les particuliers qui le souhaitent peuvent également faire adapter les insignes à leurs convenances avec leurs logos ou leurs noms.

• Le logo Afrik’in qui se retrouve au niveau de la poitrine

• A l’arrière, la signature de la maison Koro DK Style.

Pour le moment, la ligne de vêtements se décline en trois couleurs : rouge, noir et blanc. Pour se les procurer, il faut débourser 7500 F CFA pour le T-shirt et 10 000 F CFA pour le polo et se rendre à la boutique de la styliste située au centre-ville de Ouagadougou dans les environs du Grand marché.

A en croire Koro DK Style, l’objectif de cette ligne de vêtement, c’est de permettre à la jeunesse burkinabè de « renouer avec sa culture en portant aisément du Faso Danfani », et par ricochet le valoriser. « Afrik’in va apporter beaucoup à la valorisation du Faso danfani en terme de notoriété et comme nous avons l’habitude de le dire une seule personne ne peut valoriser tout un pays, donc il faut que nous le faisons ensemble. Pour moi chaque enfant de notre pays doit valoriser ce Faso Danfani qui nous appartient tous et je crois qu’Afrik’in fait parte de cet ensemble. », explique Korotimi Dao.

Des tissus de qualité

Pour ce qui concerne la qualité des pagnes tissés utilisés, la styliste tient à rassurer les clients. En collaboration avec l’Unité artisanale de production Godé, elle a sélectionné des pagnes de bonne qualité qui ne déteignent pas au lavage. De plus pour chaque vêtement vendu, un pourcentage est reversé à l’UAP Godé.

Elle espère donc que cette nouvelle ligne de vêtement adapté aussi bien aux hommes qu’aux femmes et à tous les âges saura trouver une place dans le cœur des Burkinabè, mais aussi à l’international.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net