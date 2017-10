Sports : Les journalistes sportifs récompensent les meilleurs acteurs de la saison

L’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) a récompensé, dans la soirée du vendredi 20 octobre 2017, les meilleurs sportifs de la saison 2016-2017. C’était en présence des responsables des différentes fédérations et du Ministre des Sports et des loisirs, Taïrou Bangré.

Après les durs labeurs, l’heure est aux récompenses. C’est à cette tradition que l’AJSB a sacrifié dans la soirée du vendredi dernier en reconnaissant les talents, la combativité et le sacrifice des meilleurs sportifs de la saison.

Au total 24 d’entre eux, issus d’autant de fédérations ont été récompensés. Ainsi en athlétisme, Bienvenu Sawadogo, du Racing club de Bobo-Dioulasso a été désigné meilleur de la saison. En boxe, c’est Boureima Sawadogo de l’USFA et en football, Ousmane Sylla Junior du RCK qui se sont illustrés au sommet de leurs disciplines.

En cyclisme, Mathias Sorgho de l’AJCK, a été désigné meilleur coureur de la saison. Vainqueur du champion national, il est monté en grade ces dernières années et devenu l’une des valeurs sures de la Petite Reine au Burkina. De retour d’un stage en France où il s’est préparé pour le 30e Tour du Faso, il est certainement l’un de ces cyclistes le plus en jambes de la saison. Avec Abdoul Aziz Nikiema et d’autres coéquipiers, ils essayeront de préserver le maillot jaune du tour.

Le sportif qui s’est certainement le plus illustré est Bernice Sawadogo de l’Université club de Ouagadougou (UCO). Il a été élu meilleur Karaté-ka et Judo-ka de la saison. Toujours dans les sports de combat, Lina Hahifa Coulibaly de Sagesse Kung Fu club, est la meilleure pratiquante du Kung Fu Wushu à seulement 15 ans.

Roland Zoetaba est le meilleur en natation. Après avoir débuté la discipline sur conseil médical, il est aujourd’hui le meilleur au plan national. Des personnalités ont également été distinguées pour leur appui au sport. Yacouba Ouédraogo, ancien ministre des sports et Loisirs et promoteur de Salitas, club nouvellement promu en première division, était de cela.

Des récompenses d’hommage ont aussi été décernées à Salifou Diallo, alors président de l’Assemblée nationale décédé le 19 Aout 2017 à Paris et Patrick Taita, journaliste sportif à la Radio municipale de Ouagadougou, décédé accidentellement le 17 juin 2017 alors qu’il se rendait à un reportage.

Pour le président de l’AJSB, Jérôme Tiendrebéogo, la tenue de cette soirée de récompense est un pari relevé par son équipe. Tant la mission était difficile. Fort heureusement, des sociétés, des institutions ont accepté soutenir l’AJSB.

La saison 2017-2018 est ouverte. Les titres sont remis en jeu. Les récompenses aussi. Certainement à l’année prochaine pour connaitre les meilleurs sportifs de la saison.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net