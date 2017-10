Réseau routier de la Boucle du Mouhoun : Des travaux d’entretien en attendant les projets de bitumage

Le Directeur régional des infrastructures routières de la Boucle du Mouhoun KAMBOU Benjamin nous a accordé un entretien le 12 octobre 2017, entre Dissankuy et Daboura. C’était lors d’une sortie sur ce tronçon.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je me nomme KAMBOU Benjamin, Ingénieur en Génie Civil, Directeur Régional des Infrastructures de la Boucle du Mouhoun.

Présentez-nous le réseau routier de la Boucle du Mouhoun.

Le réseau routier de la Boucle du Mouhoun est un réseau composé de deux mille cinquante-six (2056) km de routes en terre classée dont 368.1 km de routes bitumées et environ mille (1000) km de pistes rurales. En terme de linéaire (longueur), c’est la première Région en infrastructures routières.

Quel est l’état du réseau routier de la Boucle du Mouhoun ?

Le réseau de routes en terre est très dégradé. Les raisons sont multiples. Il y a le fait que nous sortons d’une saison hivernale, mais aussi un retard pris dans l’entretien des routes, dans les années antérieures, retard que nous tentons de rattraper.

Par contre l’ensemble du réseau de routes bitumées est dans un état relativement acceptable. Nous pouvons citer entres autre la RN01 (Boromo-Pa- Founzan), la RN14 (Koudougou-Dédougou-Nouna-Djibasso-Ftre Mali), la RN10 (Bobo-Dédougou).

De grand projets sont en cours actuellement pour améliorer la mobilité des biens et des personnes dans la Région. Il s’agit entre autres des travaux de bitumage de la RN10 (Dédougou-Tougan) et de la RN21 (Didyr-Toma-Tougan).

Quel est l’objet de votre sortie de ce jour à Dissankuy ?

Nous sommes à Dissankuy ce matin pour le positionnement de l’entreprise responsable des travaux d’entretien sur la Route de Solenzo (La RR24 Nouna-Sanaba-Solenzo). Elle est à pied d’œuvre actuellement sur la RR17 (Nouna-Dokuy-Balavé) où elle est en train d’exécuter des dalots au nombre de 04. Mais compte tenu du trafic, de la dégradation de la RR24 et de la saison hivernale qui tire à sa fin, nous lui avons intimé de se déployer impérativement sur le tronçon. Du reste, elle ne sera pas la seule à intervenir car nous attendons au moins 2 autres entreprises sur cette route régionale et sur le reste du réseau classé et des pistes rurales des Banwa. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

Lefaso.net