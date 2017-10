Ambiance économique morose au grand marché de Bobo : Les commerçants tirent sur la sonnette d’alarme

Moumouni Parpoga, commerçant de bijoux : Les temps sont vraiment durs, ça ne marche pas du tout. Nous prenons nos marchandises au Benin, Togo, Nigeria, Ghana, Mali, mais ça fait plus d’un an que je n’ai pas voyagé parce qu’il n’y a pas le marché. On n’a pas de soutien financier et nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. On entend souvent qu’ils ont donné de l’argent mais on ne sait pas comment les choses se passent et nous avons l’impression qu’il n’y a qu’aux grands commerçants qu’on donne de l’argent. On vient nous flatter mais on ne nous donne rien, il n’y a pas de suivi pour voir qui a reçu un financement ou pas.

Ousmane Ouédraogo, commerçant de draps

Ousmane Ouédraogo, commerçant de draps : Le marché est lent à cause des instabilités politiques et sécuritaires au Burkina, Mali et Côte d’ivoire. Les gens ont maintenant peur de venir faire des achats au Burkina. Certains pays aussi comme la Côte d’Ivoire ont adopté une politique de protection de leur marché pour que leurs citoyens ne partent plus payer ailleurs en les taxant beaucoup. Il faut de l’entente entre les pays voisins sur ce volet. Nous prenons nos marchandises en Chine, Dubaï et demandons au gouvernement d’alléger les taxes pour attirer les clients parce que si la marchandise ici est le même prix qu’en Côte d’ivoire par exemple, personne ne viendra alors que la force du Burkina c’est le commerce, qui est comme le pétrole du Burkina.

On demande également de l’entente entre les fonctionnaires et les commerçants. Beaucoup de fonctionnaires sont devenus commerçants pourtant chacun a son choix dans la vie. Les fonctionnaires ne nous considèrent pas et ne nous respectent plus. Ils gâtent notre marché ; ils ont deux salaires et fixent les prix comme ils veulent tandis que nous, on n’en a qu’un. Le commerce est comme une école, on nait avec, il ne suffit pas de savoir écrire.

Par ailleurs, depuis le temps de Blaise, tout a été transféré à Ouaga. Pour être riche, il faut aller à Ouaga, toutes les opportunités sont à Ouaga de sorte que beaucoup de commerçants étaient obligés de quitter Bobo pour s’installer à Ouaga. On doit décentraliser et valoriser toutes les régions du Burkina parce qu’on est tous Burkinabè, et arrêter de nous mettre les bâtons dans les roues pour nous obliger à partir à Ouaga. Nous espérons que le président actuel Roch Marc Christian Kaboré va changer la situation. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Lefaso.net