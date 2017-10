Les 26 et 27 octobre 2017, l’Université Ouaga1 Pr Joseph Ki-Zerbo abritera un colloque pour marquer le 30e anniversaire de l’assassinat du Président Thomas Sankara (15 octobre 1987). L’objectif étant de permette aux acteurs politiques, scientifiques et de la société civile de discuter de la conduite des affaires publiques par le père de la révolution. Au nom de la Coordination nationale du mouvement et du Comité d’organisation du colloque, Smokey (Serge Bambara) a donné les grandes lignes de cette rencontre. Pour lui, cela découle de l’idéal de combat et de gouvernance que le Capitaine Sankara a incarné durant ses quatre ans de gestion du pouvoir d’Etat.

Déceler les limites de la révolution

C’est donc pour rompre avec les formes traditionnelles de commémorer le révolutionnaire que cette rencontre scientifique est organisée sous le thème : « Colloque trentième anniversaire de l’assassinat du Président Thomas Sankara : la Révolution burkinabè et l’héritage de Thomas Sankara ». Selon les conférenciers, le colloque est ouvert, et servira de cadre pour dire ce qui a marché et ce qui n’a pas marché sous la révolution, afin de tracer une feuille de route. « Le Balai citoyen ambitionne de susciter un débat contradictoire et objectif sur les quatre années de la révolution, afin de connaitre ses aspects positifs et ses limites », a laissé entendre Smokey.

Donc ceux qui ont été victimes d’une manière ou d’une autre, sous la révolution, sont invités à venir témoigner pour la postérité, « à partir du moment où on arrive à démontrer par son argumentaire la force de la vérité, parce que la vérité est révolutionnaire ». En présence des participants de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, de la France et du Burkina. Durant ces deux jours, six axes seront abordés :

Acteurs et témoins de la révolution sankariste ;

L’héritage du président Sankara (réappropriation de l’idéal) ;

La singularité historique de la révolution sankariste ;

La conception sankariste de l’économie et du développement ;

L’idéal géopolitique de Sankara à l’ère de la mondialisation ;

Révolution sankariste et création d’un homme nouveau.

Pour cette activité, le mouvement a fait comprendre que la famille du Président Sankara est informée et sera associée à la tenue de ce colloque. « Tout le monde est le bienvenu. Il ne faut pas qu’on regarde à travers le prisme familial, toute l’action qui est menée pour Sankara. De mon point de vue, Sankara appartient à la communauté internationale, au monde. Je crois que la famille est d’accord avec cela », a indiqué le porte-parole du Balai citoyen. Dans les jours à venir, Smokey compte rencontrer la veuve Mariam Sankara et la question du colloque ne manquera pas d’être abordée.

Marcus Kouaman

Lefaso.net