OFFRE SPECIALE DE FORMATION SYSCOHADA REVISE

Le Cabinet EMERGENCE AFRIK AUDITS CONSEILS (E2AC), vous offre deux sessions de formation sur le SYSCOHADA révisé.

OBJECTIFS : Au terme de cette formation, les participants doivent être capables de :

Maîtriser l’esprit dans lequel la réforme a été faite pour pouvoir mieux se l’approprier ;

Maîtriser les prescriptions du nouveau dispositif comptable applicable dans l’espace OHADA ;

Faire le basculement au SYSCOHADA révisé à la date du 01 janvier 2018 conformément aux dispositions prévues à l’article 113 de l’AUDCIF

Produire des informations financières fiables et conformes à la nouvelle réglementation du SYSCOHADA révisé.

PUBLIC : Ces sessions de formations sont destinés à tous les professionnels du chiffre à savoir :

Les professeurs d’université ;

Les directeurs administratifs et financiers ;

Les chefs comptables et comptables ;

Les auditeurs et contrôleurs de gestion ;

Les experts comptables et commissaires aux comptes.

LIEU ET DATE : A OUAGADOUGOU ET AUX DATES SUIVANTES :

Du 07 au 08 Novembre 2017

Du 05 au 06 Décembre 2017

CONTENU

Le séminaire est composé de cinq modules :

Module 1 : Présentation du SYSCOHADA révisé, du droit comptable et du cadre conceptuel.

Module 2 : Traduction comptable des opérations courantes.

Module 3 : Présentation des états financiers annuels.

Module 4 : Traduction comptable des opérations et problèmes spécifiques.

APPERÇU SUR LES IMPLICATIONS FISCALES.

CONFERENCIERS

Toussaint NANA

Expert-comptable diplômé commissaire aux comptes de sociétés

T. Marie Elie OUEDRAOGO

Expert-comptable diplômé commissaire de sociétés

Agrée près les cours et les tribunaux du Burkina

Frais de participation :

FCFA 290 000 HT par participant donnant droit (i) à 16 h de formation, (ii) aux supports de formation, (iii) à la pause-café et (iv) au déjeuner sur les 02 jours de formation.

NB : le cabinet met également à votre disposition :

un plan comptable SYSCOHADA révisé au prix de 3000 FCFA

Une plaquette SYSCOHADA révisé à 6000 FCFA

POUR TOUTES INFORMATIONS : Merci de nous contacter aux adresses suivantes :

Email : emergence-afrik-ac@emergence-afrik-ac.com ; Burkina Faso - Bureau : (+226) 25 41 28 94 - Mobile : (+226) 70 70 90 62 / 71 22 79 94/66 14 84 35/70 01 06 73