Fake news : Le faux discours de retrait en 2020 de Faure Gnassingbé

Dans le tourbillon politique dans lequel le Togo est plongé depuis quelques jours, tous les moyens sont bons pour avoir raison de l’adversaire. A l’ère des réseaux sociaux, il fallait s’attendre à ces nouveaux moyens de com sont mis à contribution. Depuis quelques jours, un discours circule sur les réseaux sociaux dans lequel Faure Gnassingbé annonce son retrait. Ce discours, qui circule beaucoup sur les médias sociaux ne figure pourtant sur aucun site officiel togolais malgré son importance. Par l’intermédiaire d’un confrère, nous avons contacté un observateur de la politique qui a confirmé qu’il s’agit bien d’un « fake » produit par les officines proches du pouvoir togolais pour démobiliser l’opposition. L’intégralité du document.

Voici comment on entre dans l’histoire. Paul Biya lisez le DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT TOGOLAIS *(Il y a juste cinq minutes)*

Togolaises, togolais

Je suis heureux de m’adresser à vous aujourd’hui. Depuis un moment vous êtes nombreux à attendre impatiemment ma position et mon discours par rapport à la situation actuelle de notre cher pays. Il n’est toujours pas aisé de donner son avis sur un sujet dont les retombées peuvent vous faire pleurer toute votre vie ou vous réjouir toute votre vie.

Je suis de très près, seconde par seconde les événements qui se déroulent ici et là.

Chers compatriotes, trop de vies humaines sont tombées dans notre pays.

Une grande tristesse s’est emparée de mon âme quand j’ai appris la mort de manifestants à Sokodé et s’est considérablement accrue avec celle de ces derniers jours. Je voudrais humblement présenter ici mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été victimes de ces actes ignobles. Aussi, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Pour ceux qui ont quitté leur habitation, nous travaillons à leur retour. J’ai donné des instructions pour que nos compatriotes qui ont se sont réfugiés dans le pays voisin puissent regagner leurs lieux d’habitation dans de bonnes conditions.

Je l’avais dit à Atakpamé et je le répète encore aujourd’hui "plus jamais ça sur la terre de nos aïeux".

Prenant la mesure de la chose, et après moult réflexions je voudrais dire au peuple togolais que leurs aspirations doivent être au-dessus de tout intérêt partisan. La volonté du peuple est la volonté de Dieu.

Ainsi, vous prenant à témoins, je voudrais affirmer ma pleine volonté de me retirer à la fin de mon mandat en 2020 et de permettre à toute personne bénéficiant de la confiance de notre parti de se présenter pour la présidentielle prochaine.

Ceci paraîtra surprenant et bouleversant pour certains, pour d’autres ce sera une grande joie je le sais, mais je vous prie de l’accepter ainsi.

La démocratie doit s’enraciner davantage dans notre pays.

J’invite toute la classe politique à un dialogue pour le retour de la constitution dans sa forme originelle.

Je souhaite qu’à la fin de mon mandat, des élections incontestables, crédibles et transparentes puissent être organisées très rapidement afin d’éviter de plonger la terre de nos aïeux dans la désolation.

Merci à tous les togolaises et togolais qui m’ont porté au fauteuil présidentiel durant ces trois mandats.

J’invite l’armée à rester républicaine et à assurer la sécurité de tous.

En aucun cas,nous ne devons sacrifier nos frères. Un seul mort, est un échec pour la nation.

Que Dieu bénisse le Togo.