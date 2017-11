SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LE SYSCOHADA RÉVISÉ

Octobre, novembre et décembre 2017 à Ouagadougou, Bobo, et Niamey • mercredi 18 octobre 2017 à 16h35min

Adopté à Brazzaville le 26 janvier 2017, le nouvel acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, entre en vigueur le 1er janvier 2018. Plusieurs réformes ont été apportées à l’ancien acte uniforme et touchent notamment :

Le traitement des opérations courantes ;

Le traitement des opérations d’inventaire ;

Le traitement des opérations spécifiques ;

La présentation des états financiers ;

Des dispositions nouvelles.

Pour permettre aux professionnels comptables et financiers, d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre du SYSCOHADA révisé dès le 1er janvier 2018, le cabinet de formation et d’assistance en gestion, AFOGEM-SARL en collaboration avec les cabinets partenaires du Niger, organise trois séminaires de formation sur les réformes du SYSCOHADA, à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Niamey selon le calendrier suivant :

Ouagadougou, du 28 au 29 octobre 2017, frais de participation 50 000F

Bobo-Dioulasso, du 8 au 10 novembre 2017, frais de participation 250 000F

Niamey, du 6 au 8 décembre 2017, frais de participation 300 000F

Les séminaires seront animés par des enseignants-chercheurs en comptabilité et des experts comptables du Burkina Faso et du Niger. En outre toute la documentation sur les réformes sera fournie en version numérique aux participants.

Les inscriptions à ces séminaires se font au siège du cabinet AFOGEM SARL, à Ouagadougou, sis avenue Charles de Gaulle, immeuble SGBF, 1er étage, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures et les samedis de 8 heures à 12 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Han-Madou ILBOUDO, enseignant-chercheur en comptabilité à l’IBAM (Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO).

Cel. (00226) 71 24 25 11/ 78 81 89 42 E-mail : han-madou.ilboudo@afogem.com/ ilboudo1@yahoo.fr Site web : www.afogem.com