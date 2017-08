Ministères en charge de la culture et du sport : Les bilans à mi-parcours jugés non satisfaisants

LEFASO.NET | Rita Bancé/Ouédraogo • mercredi 23 août 2017 à 21h34min

Le ministère en charge de la culture et celui du Sport ont organisé conjointement ce mardi 23 août 2017 à Ouagadougou, leur première session de l’année 2017 du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) « Culture, sport et loisir ». Et ce, en vue de jeter un regard rétrospectif sur leurs différentes actions menées au cours du premier semestre afin d’identifier les perspectives.