Détournement de 251 millions au SIAO : Les accusés devant la chambre correctionnelle du TGI de Ouagadougou

• mardi 22 août 2017 à 16h21min

Siriki Coulibaly, Agent comptable et Claude Guébré, Caissier, tous en service au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) sont à la barre. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers public sur la somme de plus de 251 millions de FCFA. Et également de délit d’apparence en ce qui concerne l’Agent comptable Coulibaly.