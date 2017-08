Journée internationale de la jeunesse : La petite reine à l’honneur à Fada N’Gourma

Le samedi 12 août 2017, une course cycliste a été initiée par une fille du Gulmu en la personne de l’honorable députée EliseThiombiano. Parrainée par le ministre Oumarou Idani des Mines et des Carrières, cette course cycliste a consacré la célébration de la journée internationale de la jeunesse à Fada.

La compétition a réuni 70 coureurs, hommes et femmes venus de diverses localités du Gourma. Cette course cycliste s’est déroulée en deux phases. Les femmes ont parcouru un circuit de 5km qui a vu Noumpoa Nassouri franchir la ligne d’arrivée devant les autres. Chez les hommes, Kogdja Naba est arrivé en tête après avoir parcouru 5 fois un circuit fermé de 2km soit 10km. Tous les 6 premiers de chaque catégorie ont été primés avec des vélos et des prix allant de 2 000 à 20 000 F CFA. Les autres participants à cette course cycliste ont aussi reçu des primes de consolation.

Selon la députée Elise Thiombiano, cette course cycliste qui est d’ailleurs à sa première édition, en cette journée internationale dédiée à la jeunesse, vise à réunir les jeunes de Fada. Pour cette native de la région, réunir les jeunes autour de ce sport (course cyclisme) constitue aussi son apport, son soutien et son accompagnement à leur épanouissement. C’est aussi cet épanouissement de la jeunesse qui, selon le ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, a justifié son parrainage de la course cycliste, facteur de rassemblement et de cohésion sociale.

Soumaila SANA

Lefaso.net