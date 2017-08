Mort de Yassia Sawadogo : L’émouvant témoignage de son Commandant Evrard Somda, avant l’enterrement

Les guerres se succèdent, mais l’âme du soldat reste éternelle, disait Tupac Shakur. Ainsi peut-on résumer cet après-midi d’hommage au jeune sous-officier, le Mdl. Yassia Sawadogo, mort sur le champ de bataille, les armes à la main. Des larmes, aussi bien des parents et connaissances civils, mais aussi dans les rangs de ses frères d’armes. Les yeux rouges, les poings serrés, certains ont retenu vainement leurs larmes, derrière des verres noirs.

Né le 12 novembre 1987 à Bobo, le Mdl. Yassia Sawadogo a été incorporé dans les Forces armées nationales en novembre 2010. Lors de sa formation, il est désigné délégué de sa promotion, la 38e.

Le titulaire du numéro d’incorporation 8002 a failli, par la suite, raté de peu le test pour intégrer l’unité d’intervention spéciale de la gendarmerie nationale, selon le commandant Evrard Somda. “ En février 2013, il se présenta pour le test de recrutement de l’Unité spéciale. Alors que l’étape de sélection de Ouagadougou était déjà passée, sans qu’il ne puisse y prendre part, c’est à Koudougou qu’il se déplaça personnellement pour subir et réussir avec brio, au test”, a confié le commandant Somda.

“En son temps, il me confia ceci, mon capitaine, ma place est dans cette unité...”, poursuit-il. Le Mdl. poursuivra par la suite la formation spécifique de l’unité, toujours avec brio.

Une prémonition, le 12 aout 2017

La veille de l’attentat terroriste du café restaurant Aziz Istanbul, le jeune sous-officier poste un message sur sa page Facebook, comme une prémonition. Le commandant Evrard Somda s’en rappelle. “’’Il y a peu, on m’acclamait, on me remerciait pour mon boulot. Aujourd’hui, je suis à terre, pour la même raison, mon boulot”, écrivait-il. Quelques heures après, il sera sur le feu, vrai sens du terme, de l’action.

Le 13 aout 2017, l’avenue Kwamé Nkrumah est encore le théâtre d’une attaque. Cette fois, c’est le Café Aziz Istanbul qui est la cible. L’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale dont l’une des missions est de lutter contre contre le terrorisme se met en branle.

Sur place, les tirs nourris des forces du mal, les ’’sauveurs’’ opposent une réponse en feu. “Il s’est particulièrement illustré de par son courage, son engagement, sa volonté de combattre et son humanisme. Il a d’abord bravé les balles des terroristes pour sauver une fillette de 3 ans. Ensuite, tout en galvanisant ses camarades, il se mettait devant eux pour les inciter à faire face aux terroristes”, témoigne le commandant de l’USIGN.

Au milieu des échanges de tirs, le Mdl. Yassia Sawadogo est atteint. “C’est en essayant tout seul d’aller neutraliser un terroriste, qu’il sera atteint d’une balle”. Il est gravement atteint et est immédiatement admis à l’hôpital national Blaise Compaoré pour des soins intensifs.

Mort “en soldat inconnu et justicier bénévole”

Admis en soins intensifs, le sous-officier subit plusieurs interventions chirurgicales, et sur instruction du président du Faso, a dit le commandant Evrard Somda, la décision pour son évacuation est prise pour assurer une meilleure prise en charge.

Les espoirs qui commencent à poindre à l’horizon, ne vont pas durer. Le soir de son évacuation, soit le 18 aout, “c’est au pied de l’avion médicalisé venu de Tunisie que les médecins spécialistes vont constater que son état suffisamment grave, ne permettait pas une évacuation sanitaire par avion.

Il sera donc reconduit à l’hôpital national Blaise Compaoré afin d’améliorer son état, dans le but de procéder plus tard à l’évacuation”, a poursuit le commandant.

Malheureusement, il succombera à ses blessures le 19 aout, aux environs de 6h du matin. Pour son chef, en se battant jusqu’au sacrifice suprême pour sa patrie, le MDL Sawadogo Yassia a démontré à tous et de la façon la plus éloquente, qu’il incarnait toutes les valeurs dignes d’un soldat d’une unité spéciale.

Le sous-officier qui était proposable au grade de MDL chef, pour le 1er janvier 2018, aura passé une jeune carrière riche et bien appréciée de ses supérieurs hiérarchiques. “Jeune sous-officier dynamique et très engagé. Fait montre d’un esprit d’initiative et du sens du devoir très élevé, donne entière satisfaction sur le plan professionnel et social...”, c’est l’une des notes du regretté lue par le chef d’unité.

Le MDL Sawadogo Yassia était un sous-officier exceptionnel. Il avait une grande vocation militaire et une conscience professionnelle sans faille. Toujours disponible, il se montrait très efficace dans le service.

“Il n’est pas mort, car sa mort restera à jamais citée comme l’exemple d’un soldat accompli, d’un engagement inconditionnel et d’une bravoure exceptionnelle. Il mérite à jamais et pour toujours qu’on lui rende un hommage digne du sacrifice qu’il a consenti” , conclu le commandant Evrard Somda au pied de la tombe.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net