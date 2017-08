Disparition de Salifou Diallo : Le Président du Faso ouvre le livre de condoléances à l’Assemblée nationale

Ce fut l’occasion pour le chef de l’Etat, de magnifier l’action de Salifou Diallo tout au long de sa vie politique dans notre pays. Après plus de 30 années de vie politique menée ensemble, il dit reconnaître en cette personnalité un certain nombre de qualités dont le patriotisme, la conviction et le combat. Le meilleur hommage qu’on pourrait lui rendre, c’est de poursuivre le combat pour le développement de notre pays. Lors des obsèques auxquels il prendre part, Roch Marc Christian Kaboré devrait encore témoigner ses hommages à ce personnage qui a marqué la vie politique burkinabè.

Le premier ministre signant le livre de condoléances

A la suite du président de l’Assemblée nationale, c’est le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba qui a rendu hommage au Salifou Diallo. Puis, les présidents d’institutions, les membres du gouvernement et les chefs missions diplomatiques de signer le livrer de condoléances. Faut-il le préciser, un livre de condoléances est également ouvert à Paris où des personnalités burkinabè et étrangères se succèdent pour rendre hommage à celui qu’on qualifie de l’un des plus grands stratèges politiques que le Burkina ait connu.

Présidents d’institutions, membres du gouvernement...

Ci-après le message que président du Faso a consigné dans le livre de condoléances :

« La brutale disparition de Salif Diallo, président de l’Assemblée nationale, président également du Mouvement du peuple pour le progrès est une lourde perte pour le parlement, pour son parti et pour la nation entière. En saluant sa mémoire en souvenir au combat mené ensemble, je voudrais reconnaitre en cet homme un patriote, un homme de conviction et d’action. 30 ans de vie politique ont celé à jamais nos relations de camaraderie, de fraternité et d’amitié. Toutes mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute la grande famille. Sa mémoire restera éternelle. Le seul hommage que nous devons lui rendre c’est de tenir haut levé son idéal de justice et de développement pour son pays.

Salif Diallo, repose en paix ! Que la terre du Burkina Faso te soit légère ! »

Moussa Diallo

Lefaso.net