Douane numérique et commerce électronique : L’Afrique de l’Ouest et du Centre en conclave à Ouagadougou

Réunis à Ouagadougou du 21 au 24 août 2017, une quarantaine de cadres des administrations douanières des pays de d’Afrique de l’Ouest et du Centre prennent part à un atelier de formation régional sur la douane numérique et le commerce électronique. La cérémonie d’ouverture de cette rencontre a été présidée, ce lundi matin par le directeur général des douanes, Adama Sawadogo.

A l’ère du numérique, aucune institution ne veut rester à la traine. A l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’on est conscient que les administrations douanières doivent s’adapter à l’évolution technologique afin d’être en phase avec les exigences du commerce mondial. Afin de leur permettre de renforcer leurs capacités sur l’utilisation des TIC dans l’environnement douanier et le commerce électronique transfrontalier, une quarantaine de cadres des administrations douanières issus de 19 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre prennent part à un atelier, du 21 au 24 août 2017. Une rencontre de quatre jours qui se tient au Centre régional de formation de l’OMD logé au sein de l’Ecole nationale des Douanes que dirige M. Casimir Sawadogo.

Un éclairage sur les dernières pratiques

Une vue des participants venus de 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre

« Si de nos jours, pour nos administrations c’est déjà la croix et la bannière avec des moyens de transport et de marchandises se trouvant sur nos aires de dédouanement, qu’en sera-t-il avec le développement du commerce électronique ? En d’autres termes comment réussirons-nous à capter toutes les activités commerciales qui se passent sur les réseaux électroniques » ? Telle est la problématique posée par le directeur général des douanes, Adama Sawadogo, aux participants dans son allocution. Il a rappelé à ces derniers que cet atelier qui s’inscrit dans le cadre de la politique de régionalisation prônée par l’Organisation mondiale des douanes sera l’occasion de les éclairer sur les développements récents intervenus dans le domaine du commerce électronique en relation avec le volet douanier.

Exposé sur les outils et instruments de l’OMD

Adama Sawadogo, directeur général des douanes

Et Bilangna Samson, expert de l’OMD, d’ajouter qu’au cours de cet atelier, un certain nombre d’outils et d’instruments développés par l’OMD seront expliqués aux participants. « Il s’agit entre autres du modèle des données qui est la structure de communication proposée aux administrations des douanes de sorte à ce que les systèmes informatiques puissent communiquer. Il y a également un guide qui a été développé pour promouvoir l’implication du management dans la gestion des questions numériques parce qu’on a pu observer que dans les administrations des douanes, l’informatique était l’apanage des informaticiens. Et il est important que la superstructure puisse désormais s’intéresser aux questions de management », a souligné l’expert.

Appel à l’assiduité

Photo de famille avant le début de l’atelier

Organisé dans le cadre du programme Mercator lancé en juin 2014 par l’OMD, cette rencontre est financée par le Japon à travers le Fonds de coopération douanière. Précision de Bilangna Samson, il s’agit bien d’un atelier et non un séminaire. De ce fait, il a invité les cadres à suivre de façon assidue la formation, à participer activement aux échanges et à partager leurs expériences. Un effort qui permettra sans doute aux administrations douanières de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de tirer profit des bonnes pratiques afin de réadapter leurs méthodes de travail à l’ère du numérique.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net