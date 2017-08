Décès de Salifou Diallo : Le Faso Autrement reconnait « un homme de conviction, un homme d’action et un battant en toute circonstance »

Bien que n’ayant pas toujours partagé les mêmes idées, nous reconnaissons que le Président Salifou DIALLO était un homme de conviction, un homme d’action et un battant en toute circonstance. Son décès est incontestablement pour nous tous, une perte immense car malgré toutes nos divergences de vues et d’actions, nous ne doutions pas un seul instant que le combat qu’il menait était le même que le nôtre : celui de la paix et du développement du Burkina Faso.

En ce moment de douleur et de tristesse intenses, les membres, sympathisants et militants du Parti Le Faso Autrement, le Bureau Exécutif National et nous-même, présentons à la famille DIALLO, à son Parti, Le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), à l’Assemblée nationale et à toute la Nation burkinabè, nos sincères condoléances et notre profonde compassion.

Nous restons en union de prière avec tout le peuple burkinabè et implorons Allah le Tout Puissant, d’accorder sa miséricorde à notre frère Salifou DIALLO et de l’accueillir dans son royaume éternel.

Cher Salifou, « le Baroudeur » repose en paix.

Rien n’arrête une idée arrivée à son heure !

Ouagadougou, le 21 août 2017

Le Président

Dr Ablassé OUEDRAOGO