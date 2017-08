Concours direct de recrutement des Greffiers : Plus de 7000 candidats pour 100 postes à pourvoir

Le Secrétaire général du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, Paulin Bamabara, a procédé au lancement officiel du concours direct de recrutement des Greffiers en chef, Greffiers, Secrétaires des greffes et Parquets. C’était dans la matinée du lundi 21 août 2017, au lycée Philippe Zinda Kaboré.

1022 candidats pour 10 postes de Greffiers en chef, 5246 pour 60 postes de Greffiers, 1092 pour 30 postes de Secrétaire des greffes et Parquets. Au total 7360 candidats frappent à la porte d’accès des 100 postes à pouvoir. Ce concours direct de recrutement des Greffiers, session 2017, qui intervient après celui des professionnels, est organisé par le ministère en charge de la Justice conformément aux décrets et loi (054-2012) régissant ce corps. Après avoir encouragé les candidats et procédé à l’ouverture officielle de l’enveloppe contenant le premier sujet (Droit), le Secrétaire général du ministère Paulin Bambara a assuré que tout a été mis en place pour éviter les fraudes.

« Les sujets ont été tirés toute la nuit et ceux qui l’ont fait n’ont pas quitté la salle jusqu’à ce que les cantines soient transportées au centre de composition », a-t-il laissé entendre. Ces derniers y resteront jusqu’à ce que les épreuves soient administrées.

Paulin Bambara a bon espoir que tout se passera bien durant l’administration des épreuves, sans risque de fuite. Mais, il se veut prudent à ce stade, surtout qu’avec les hommes le risque zéro n’existe pas.

En rappel, le Greffier est le compagnon naturel du juge. Il cosigne avec ce dernier les décisions de justice, tient la plume à l’audience, s’occupe de la mise en forme des décisions et délivre les extraits des décisions. Egalement, le Greffier authentifie les actes, recueille tout ce qu’il y a comme frais au niveau de la justice pour transmission au Trésor. Aussi, il cosigne les certificats de nationalité, les extraits du registre de casier judiciaire.

Les résultats de ce concours qui se déroule le 21 août pour les Greffiers en chef et les Secrétaires des greffes et Parquets et le 22 août pour les Greffiers, sont attendus d’ici mi-septembre.

Marcus Kouaman

Lefaso.net