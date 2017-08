CHAN 2018 : Les Etalons se qualifient au Ghana

Pour le match retour contre le Ghana, le public était sceptique quant à la capacité des Etalons d’arracher leur qualification face aux Blacks Stars. A l’aller, malgré les multiples occasions qu’ils s’étaient créées, les poulains de Drissa Malo Traoré dit Saboteur avaient été contraints au partage des points (2-2). Ce, après avoir été menés à deux reprises.

Ouverture matinale du score

Les Burkinabè ont voulu se mettre en sécurité et rassurer le public. Ainsi, à la 7e minute, Mohamed Sylla est l’auteur du premier but. Il sera imité à la 27e minute par Hermann Nikièma. Les Ghanéens parviennent à réduire le score en seconde période. Mais l’avantage reste burkinabè. Les Etalons locaux obtiennent ainsi leur ticket pour le CHAN 2018.

Une équipe renouvelée

Visiblement insatisfait de la prestation de ses poulains à l’aller, Saboteur a renouvelé à près de 80% son effectif. Des titulaires ont été retirés de la liste. Blaise Yaméogo, Narcisse Bambara, Jean Noel Lingani, Yaya Sanou, Bakary Ouattara n’étaient plus de la partie.

Après cette qualification, l’entraineur a confié avoir véritablement préparé le match. « En venant ici, on connaissait déjà l’adversaire et on a décidé de venir le battre sur son terrain. Je vous avais dit que nous allions jouer au football. Cela a un sens profond. On a une équipe solide qui peut renverser toutes les situations du monde. Les joueurs étaient prêts sur le plan tactique parce que nous avions fait une bonne préparation. Nous avons aussi géré le match tactiquement. Par exemple à 7 minutes de la fin, j’ai remarqué que l’équipe ghanéenne mettait plus l’accent sur le couloir gauche, j’ai donc procédé à un changement de dernière minute et le jeu s’est stabilisé », a analysé Saboteur.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net