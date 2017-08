Situation sécuritaire au Burkina : Des Burkinabè font des propositions

« On ne peut pas en vouloir à des populations de s’organiser pour assurer leur sécurité », Gilbert Somda, président de la Ligue des consommateurs du Burkina

« Il est évident que la situation sécuritaire est déplorable actuellement. Il y a beaucoup de failles, c’est ce qui explique l’apparition des Koglwéogo. Et les terroristes en profitent. Pour améliorer cette situation il faut veiller à ce que les forces de sécurité soient beaucoup plus efficaces. Qu’elles répondent vraiment aux attentes des populations. C’est uniquement de cette façon que les Koglwéogo n’auront plus leur raison d’être. Sinon on ne peut pas en vouloir à des populations de s’organiser pour assurer leur sécurité, avec toutes les dérives que cela comporte.

Quand on entend les forces de l’ordre s’exprimer sur la question (sécuritaire), elles semblent dire que ce sont les moyens qui leur manquent. Que l’Etat veille à ce qu’ils aient beaucoup de moyens pour assurer la sécurité. Les failles sécuritaires se situent au niveau de notre service de renseignement qui ne fonctionne pas comme il se doit. C’est ce qui permet à des gens de traverser tout le pays et de venir jusqu’à Ouagadougou commettre des actes terroristes sans qu’on ne s’en rende compte. Il doit être véritablement redynamisé. Et mettre les moyens sur la prévention en veillant pour que les jeunes désœuvrés qui sont utilisés pour ces actes aient quelque chose à faire, une occupation. C’est ce qui peut résoudre le problème sécuritaire au Burkina ».

« Le Burkina Faso est touché, mais on n’est pas couché »,Poé Naaba, Député UPC

« C’est l’occasion pour moi de présenter mes condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement à tous les blessés. Je pense que ce n’est pas le moment de jeter l’anathème sur qui que ce soit. Cependant, nous souhaitons interpeler les autorités en charge de la question sécuritaire parce que le phénomène du terrorisme n’épargne aucun Etat. C’est en cela que l’on comprend que tous les Burkinabè doivent être associés à cette lutte.

Nous pensons qu’il faut mettre beaucoup de moyens au niveau des services généraux de renseignement et même des services sociaux de renseignement. Cela pourra certainement nous prémunir des actions de ce genre, sinon atténuer leurs effets. Le plus important pour ma part est que les différentes populations soient associées à la question sécuritaire. Il faut que nous puissions comprendre que nous avons tous le devoir de signaler aux différentes forces de sécurité et de défense tout ce qui peut donner à soupçonner.

Parce que nous avons constaté, que ce soit au niveau de l’attaque du Cappuccino ou même que pour les récents évènements, il y a des Burkinabè qui avaient des inquiétudes par rapport à certains agissements. Il faut que tout le monde soit conscient que nous devons assurer notre sécurité. Au-delà de l’assurer nous-mêmes, il faut que nous puissions aider les autorités en charge de la sécurité dans leur travail.

Ce que je souhaiterais dire est qu’il faut que ces terroristes, ces fils du mal comprennent que le Burkina Faso est touché, mais on n’est pas couché. On reste debout. J’invite tout le monde à s’associer à toutes les personnes de bonne volonté, à l’exécutif surtout pour éviter à l’avenir de telles douleurs ».

« Les FDS doivent être plus à l’écoute des populations », Nadège Yé, journaliste aux Editions Sidwaya

« Vu le flou qui entoure la grande muette, c’est difficile de se prononcer sur la question sécuritaire. On constate que le terrorisme est un fait mondial. Cependant nos FDS (Forces de défense et de sécurité) manquent de moyens. Il faut donc les doter de moyens suffisants et surtout instaurer la confiance entre eux et les citoyens. Les FDS doivent être plus à l’écoute des populations et réagir plus promptement en cas de dénonciation d’activités suspectes ».

« Chaque Burkinabè doit être un agent de sécurité », Marc Zoungrana, Député MPP

« Je crois que la situation sécuritaire nous interpelle tous. Il faut une conjugaison des initiatives des Burkinabè, toutes compétences confondues et une réelle participation des populations, du fait que la guerre est asymétrique. Nous devons mieux nous organiser au niveau local dans toutes les communes pour fournir le maximum d’informations aux services de sécurité. La question sécuritaire ne doit pas être seulement l’affaire des FDS. Chaque Burkinabè doit être un agent de sécurité.

Alors l’État doit organiser les populations dans ce sens et aussi mettre l’accent sur la sensibilisation. L’Etat doit également disposer de fichiers de tous les lieux de culte, renforcer le renseignement et tout le dispositif sécuritaire en moyens humains et matériels. Ensemble nous vaincrons le terrorisme avec la collaboration et la participation de tous les Burkinabè ».

« L’avenue Kwame N’krumah doit être sécurisée visiblement », Alpha Goudiaby, Directeur-fondateur des écoles Zemstaaba

« La situation sécuritaire au Burkina est similaire à celle du Mali et du Niger. Elle mérite d’être renforcée, améliorée, élargie, équipée en matériel de pointe afin d’être prompte et efficace. Aussi, elle doit être décentralisée jusqu’au dernier citoyen à un coin de la frontière. Sans oublier de former la population à l’autodéfense permanente. Là, tout le monde jouera le rôle de détective privé. Déjà, l’avenue Kwame N’krumah doit être sécurisée visiblement ».

Propos recueillis par Marcus Kouaman

Lefaso.net