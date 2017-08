Décès de Salifou Diallo : Le Conseil national des OSC salue un « valeureux homme politique »

Cette disparition brutale intervient dans un contexte difficile pour notre pays pour lequel Monsieur Salifou DIALLO s’est battu toute sa vie.

En ces instants très douloureux pour la Nation tout entière, je voudrais, au nom du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso et au mien propre, présenter toutes les condoléances à sa famille, à son parti politique, à ses amis et proches ; avec une pensée particulière à son épouse et à ses enfants.

Le peuple du Burkina Faso saura reconnaître en ce valeureux homme politique tout le sacrifice consenti sur cette terre pour son pays.

Que la terre du Burkina Faso lui soit légère et qu’il repose en paix.

Ouagadougou, le 20 août 2017

Le Président du Conseil national des OSC

Jonas HIEN