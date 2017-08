Tournoi de la solidarité : AFP s’adjuge le trophée par tirage au sort

Initialement prévue pour être jouée dans la soirée du dimanche 20 août 2017, c’est finalement plutôt dans la journée dans la cour du promoteur de la compétition, Noufou Ouédraogo que s’est tenue la finale entre AFP du Burkina Faso et Djoliba AC du Mali.

En effet, compte tenu de la situation nationale, ce n’est pas sur le gazon qu’a été sacré le vainqueur de la 16ème édition du tournoi international de solidarité des centres de formation de football Naaba Kango. C’est par un tirage au sort que cette édition a connu son vainqueur.

« On a été doublement endeuillé, l’attaque barbare des djihadistes et aussi nous avons l’honorable président de l’Assemblée nationale que Dieu a bien voulu rappeler auprès de lui. Donc ça nous a amené à avoir d’autres positions pour pouvoir jouer notre finale. En clair, c’est un tirage au sort que nous avons demandé aux équipes » explique le président de la commission du comité d’organisation, Roger Ouédraogo.

Avant le tirage au sort, une minute de silence a été observée pour rendre hommage aux victimes de l’attentat du café Aziz Istanbul et au président de l’Assemblée nationale Dr Salifou Diallo.

Tous les joueurs étaient tendus, car cette finale au lieu de 90mn de jeu ne s’est jouée qu’en une seule seconde. Ce fut la main innocente d’une jeune fille qui désigna AFP vainqueur du tournoi. Pendant que les joueurs de AFP sautaient de joie, ceux de Djoliba AC fondaient en larmes, ne comprenant rien de ce qui leur arrivent. A Fola de la Côte d’Ivoire et AS Djetou du Mali terminent respectivement 3ème et 4ème.

Ce tournoi a été prolifique en buts car en seulement 6 matchs joués, 24 buts ont été inscrits, soit au total une moyenne de 4 buts inscrits par match.

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net