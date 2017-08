Séance exceptionnelle à l’hémicycle : Ainsi donc, Salifou Diallo a définitivement cédé le perchoir !

Sauf que, pour cette fois-ci, c’est une absence définitive ! Ce n’est plus de cette absence qui implique possible de retour. Salifou Diallo a cédé, définitivement, le perchoir de la VIIème Législature. Définitivement. Les députés et le personnel parlementaire vont devoir désormais intégrer cette réalité dans leur quotidien...

C’est ce qu’ont aussi ressenti les habitués de ce lieu, une fois à l’intérieur de la salle, les députés en place, attendant le vice-président, Bénéwendé Stanislas Sankara. Il était 16 heures ; heure du rendez-vous et les retardataires hâtaient les pas, les uns (visiblement) aussi embarqués dans les pensées que les autres.

Tristesse ! C’est l’expression partagée et véhiculée par députés et personnel de l’Assemblée nationale. A la place des éclats de rires, des tapotés et autres congratulations, ce sont plutôt les « condoléances », « courage » et « pas facile » que les élus se sont partagés. C’est dans cette atmosphère que Bénéwendé Stanislas Sankara a fait son entrée. Sans protocole et sans trop de commentaires.

Une minute de silence en la mémoire du président. Puis, un huis-clos... Pendant ce temps, sous le hall, l’on s’affaire à la mise en place du dispositif d’accueil des hommages, avec en sus, le « livre de condoléances » qui, apprenions-nous sur place, sera ouvert demain, lundi, 21 août 2017, à 10 heures par le président du Faso, Roch Kaboré. Protocoles et autres personnes compétentes s’y attelaient. En ces lieux, flottent les posters géants du disparu. Une expression... : « Repose en paix ! ». Le hall est également caractérisé par une ambiance qui n’est pas celle des autres jours. Ça devise.

Les journalistes sont bien présents, attendant la fin de la séance. Celle-ci va prendre fin après environ trois quart d’heures. Députés et personnel ressortent de l’hémicycle. Comme ils en sont entrés. C’est-à-dire les ‘’visages graves’’. « C’est une grande perte pour le Burkina. On peut l’aimer, on peut ne pas l’aimer. Mais, Salifou Diallo était un homme de consensus ». C’est l’opinion majoritairement partagée ; en « on » ou en « off ».

Pour le vice-président de l’Assemblée nationale, Me Sankara, cette « réunion exceptionnelle » avait pour seul et unique ordre du jour, le « départ prématuré du Président » de l’institution. Il s’est donc agi de partager, confie-t-il, des informations relatives aux obsèques. Sous réserve du chronogramme officiel, Bénéwendé Stanislas Sankara annonce l’arrivée de la dépouille pour mercredi, 23 août à 16h et l’inhumation à vendredi, 25 août 2017 à Ouahigouya, sa terre natale. « Il y aura également des hommages dus à son rang au Palais des sports (Ouaga 2000, ndlr) avec un passage obligé à l’hémicycle », précise-t-il.

Deuxième personnalité de l’Etat, Salifou Diallo recevra donc des hommages mérités de ses ex-collaborateurs députés, qui entendent également envoyer une délégation à Paris aux côtés des autres délégations pour le rapatriement du corps. Pour Me Sankara, il est difficile parler de Salifou Diallo. Mais, il résume : « c’était un homme extrêmement extraordinaire. Extraordinaire à tous points de vue qui, en réalité, s’est sacrifié pour le Burkina Faso, qu’il a tant aimé ».

Pour député Isabelle Ouédraogo du MPP (parti au pouvoir), c’est une grande tristesse. D’où ses condoléances à tous les Burkinabè et les encouragements à poursuivre la lutte du disparu pour le bien-être de tous. Collaboratrice, elle retient que « le président Salifou Diallo a vraiment été un homme qui a rassemblé, qui a écouté tout le monde, qui a dit toujours ce qu’il pense ». Il a également « aimé son pays et a travaillé vraiment dans ce sens ».

Pour l’élue, Isabelle Ouédraogo, malgré le poids de la fatigue, et quand bien même il pouvait se retirer pour se reposer, Salifou Diallo a continué de travailler pour les populations, les Burkinabè, jusqu’à sa mort. C’est pourquoi exhorte-t-elle l’ensemble de la classe politique à s’unir pour relever les défis qu’il s’était assignés à la tête de l’institution, à savoir travailler pour le bien-être des Burkinabè.

Même perception pour député Maïmouna Ouédraogo du CDP (ex-parti au pouvoir, opposition). « Il était vraiment un homme de consensus au sein de l’Assemblée nationale. C’est une grande figure politique qui s’est éteinte. Tant pour le Burkina que pour l’Afrique. C’est un homme d’action, homme de parole, un visionnaire. Sa mort est donc une grande perte », mesure-t-elle. Député Maïmouna Ouédraogo retient surtout que pour le temps que Salifou Diallo a passé à la tête de l’assemblée nationale, un grand travail a été abattu. « ... parce qu’il voulait des résultats pour son peuple. Et chaque fois, vous l’entendez dire : il faut qu’on réponde aux aspirations du peuple. On ne veut pas de chiffres, on veut des actions concrètes sur le terrain pour pouvoir satisfaire le peuple », témoigne-t-elle, avec pour illustration, les commissions d’enquête, les missions d’informations.

Malheureusement, constate-t-elle, il ne verra pas l’aboutissement de tous ces engagements. D’où son appel à l’unité d’action et à la cohésion pour achever ce qu’il a commencé en faveur du peuple.

Oumar L.OUEDRAOGO

(oumarpro226@gmail.com)

Lefaso.net