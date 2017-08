Décès de Salifou Diallo : Les bobolais dans la désolation et le regret

Très tôt dans la matinée du samedi 19 août 2017, c’est avec une profonde douleur que les burkinabè ont appris le décès de son excellence Salifou Diallo, président de l’Assemblée Nationale. « Un grand homme politique » qui a participé à l’édification du Burkina Faso de façon générale. Ainsi, toute la nation entière lui rend un vibrant hommage. A l’instar des autres militants du parti MPP, ceux de la section provinciale du Houet ont manifesté leur deuil au sein de leur siège à Bobo-Dioulasso. A l’absence des premiers responsables de la section Houet du parti, (qui se sont rendus à Ouagadougou pour la circonstance), nous avons été reçu par le secrétaire chargé à la formation politique et civique du MPP Houet, monsieur Sanou Honoré et ses « camarades ».

Selon ce dernier, attristé par la disparition du président de l’Assemblée Nationale, c’est avec consternation et tristesse que la nouvelle a été apprise ce matin du samedi 19 Aout 2017. Pour lui et ses « camarades », Salifou Diallo était un véritable activiste qui s’est montré patriote dans la résolution de pas mal de problèmes dans notre pays, le Burkina Faso. C’est ainsi que, au nom de la population de Sya et plus particulièrement des militants du parti MPP section du Houet, il tient à rendre un vibrant hommage à ce « grand baobab » qui a marqué son temps dans la vie politique du pays. Aussi, il présente ses sincères condoléances au peuple burkinabè et particulièrement à la grande famille MPP.

A en croire Sanou Honoré, une animation est maintenue au siège provincial du Houet, en la mémoire du disparu en attendant les directives de Ouagadougou. « Nous nous sommes réunis ici pour manifester notre deuil en attendant le programme des obsèques depuis Ouagadougou », a laissé entendre ce dernier.

« Le Burkina Faso vient de perdre un de ses plus illustres hommes politiques », a lancé James Dembélé, coordinateur régional du Cadre d’Expression Démocratique (CED) des Hauts-Bassins lorsque nous l’avons rencontré dans la soirée du samedi 19 Aout. Selon lui, Salifou Diallo était en réalité un battant qui s’est sérieusement battu pour son pays. Cependant, il souhaite que ce mérite lui soit reconnu par la nation burkinabè.

Présent sur la scène politique il y’a plus de trois décennies, Salifou Diallo est arrivé à former plusieurs générations. Et pour plus d’un, sa disparition aujourd’hui est « une grande perte » pour la nation toute entière car il était pour eux, un homme battant rempli de courage.

Même ceux qui ne partageaient pas la même vision politique que le disparu, reconnaissent en lui, un homme patriote, un grand politique et un modèle pour la nouvelle génération.

« Pour ce qui concerne cet homme, personnellement je n’ai pas était forcement de ses avis, ni de sa vision politique. Mais, il faut reconnaitre que c’était un grand monsieur qui a marqué les trente dernières années la scène politique. Il reste un dinosaure politique pour la nouvelle génération et un modèle peut être à suivre », a déploré le « départ » de Salif Diallo en ces termes, le coordinateur régional du CED James Dembélé. Avant d’ajouter : « Sa disparition me donne aussi un regret. Il était un carrefour des évènements des trente dernières années et donc son départ va jouer sur la manifestation de la vérité, et c’est ce qui m’attriste encore plus ».

Dans cette douloureuse circonstance, il présente ses sincères condoléances à la famille Diallo, à la famille MPP et au peuple du Burkina Faso. Pour ses camarades, le Dr Salifou Diallo a joué de grands rôles dans l’enracinement de la démocratie burkinabè. Et « le bon combat qu’il a commencé est loin d’être terminé car les jeunes patriotes qu’il a formé ne ménageront aucun effort pour sa poursuite et pour le bien de la nation tout entière », affirment ces derniers.

Romuald Dofini

Lefaso.net