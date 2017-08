Réalisation de 2 marchés à Accart-ville et Colma par la mairie de l’arrondissement 2

La mairie de l’arrondissement 2, ex Do a tenu son premier conseil extraordinaire municipal le vendredi 18 aout 2017 au sein de ladite mairie. Huit sujets étaient à l’ordre du jour dont l’examen et adoption d’une délibération de partenariat entre l’arrondissement 2 et Qatar Charity, le recouvrement des recettes et l’examen de la plateforme belgo-burkinabé...

Cependant les points principaux ont concerné la réalisation de deux marchés : celui du secteur 10 Accart-Ville et du secteur 11 Colma. L’architecte chargé de la construction des deux marchés a fait une présentation des deux maquettes. Les participants ont pu découvrir des marchés modernes et qui présentent surtout des normes de sécurité.

Le marché de Colma disposera de 478 boutiques, 216 hangars, 200 magasins.

Quant au marché d’Accart-ville, il sera construit en R+1 avec 60 hangars, 5 escaliers, 104 boutiques et deux entrées secondaires pour les sapeurs-pompiers.

Les marchés disposeront de 2 blocs de toilettes Homme et femme et de dispensaire en leur sein.

Ce fut une grande satisfaction pour les représentants des deux marchés qui affirment être impatient de voir ces marchés à leurs dispositions. Le chef de Colma a également donné son approbation pour la construction du marché car l’emplacement du premier marché rencontre des difficultés pour des raisons coutumières.

Selon le maire Paul Zezouma Sanou, l’idée de construction de ces marchés a été conçue à la demande des commerçants et des conseillers. Le marché d’Accart-ville bien que petite rapporte beaucoup d’argent et sa reconstruction redynamiserait encore l’économie et celui de Colma remplirait cette fois toutes les conditions d’un vrai marché.

Les conseillers ont demandé aux représentants de sensibiliser les commerçants avant le début des travaux pour éviter des oppositions.

Cependant, la mise en place d’une commission ad hoc notamment le poste de président pour la réalisation des marchés a fait objet de tension et a été remis à plus tard.

Au cours de la session, la proposition de partenariat Qatar-Charity et arrondissement 2 a également été adopté à l’unanimité par les conseillers la mairie ayant auparavant bénéficié d’un don de 54 millions en matériel.

Vu l’incivisme de la population à travers le jet d’ordures dans les rues ou d’eau sale, l’association pour le développement socio-économique et culturel de l’arrondissement de Do, (ADSEC- Do) s’est proposée d’accompagner la mairie dans le domaine de l’arrondissement pour donner plus d’éclat à l’éclat de la ville et lutter contre l’insalubrité.

Haoua Touré

Lefaso.net