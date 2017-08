« Salifou Diallo est resté un an sans salaire à son retour de Vienne », selon l’Historien Jean Marc Palm

Les témoignages et messages de compassion continuent d’affluer après la disparition de Salifou Diallo, président de l’assemblée nationale et président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Hier 19 août, sur le plateau de la Télévision nationale, notre confrère Fousséni Kindo recevait le 3e Vice-président du MPP chargé des relations extérieures, Issa Dominique Konaté, et l’Enseignant-chercheur en Histoire, Jean Marc Palm. Ce dernier a fait une confidence sur un épisode de la vie du regretté.

Vous vous souvenez certainement de ce moment. Le « super ministre » du gouvernement Tertius Zongo, Salif Diallo, est remercié après un remaniement ministériel, le 23 mars 2008, jour de Pâques. Une « crucifixion » pour maintenir l’équilibre du landerneau politique. Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti au pouvoir, ne pouvait pas rêver mieux. Il se susurrait que le clan du petit président, François Compaoré demandait depuis longtemps la tête de Gorba et que plus rien allait entre l’ancien ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le président du Faso, et Blaise Compaoré.

Après donc le débarquement, Sali Diallo, fut envoyé à Vienne comme ambassadeur du Burkina Faso. Et dans une interview accordée au quotidien l’Observateur Paalga, le 2 juillet 2009, il avait dans un langage « d’opposant » suggéré une refondation des institutions, notamment la dissolution de l’assemblée nationale et l’instauration d’un régime parlementaire. Cette sortie lui aurait valu, selon certains analystes, sa suspension des instances du méga parti. C’était le 17 juillet de la même année.

Originaire du Yatenga, Salif Diallo était connu pour sa fougue, son franc parler. Le Roi du Yatenga aussi. L’on se souvient qu’une semaine après la suspension de Salif, sa Majesté Naaba Kiiba avait réuni des journalistes pour les mettre en garde afin qu’ils n’écrivent pas « ce que les gens racontent dans la rue » à propos de la suspension de Gorba. Pire, il avait menacé de faire « mater » ceux qui voudront marcher pour dénoncer cette suspension… Mais la levée de la suspension est intervenue finalement le 27 février 2010.

De retour de Vienne, que s’est-il passé ? L’Historien Jean Marc Palm, par ailleurs membre du Haut-conseil du MPP, a confié lors d’un témoignage fait ce 19 août 2017, suite à la mort de son ancien compagnon de route, qu’à son retour d’Autriche Salif Diallo a vécu une année sans son salaire. A l’en croire, certains de ses amis étrangers avaient alors approché le président Compaoré pour comprendre la raison d’une telle punition. Et selon l’Enseignant-chercheur, il leur a répondu que cela ne faisait fait pas un an exactement que Salif Diallo ne percevait pas son salaire. Le CDP avait visiblement une dent contre son ancien n°2 même après la levée de la suspension ! Jean Marc Palm a enfin signalé que Salif Diallo, au cours de cette traversée de désert, plaisantait souvent en disant qu’il ne pouvait se fâcher avec son épouse car elle s’occupait de lui.

Des témoignages de ce type d’anciens camarades de lutte de Salif Diallo, il y en aura certainement pour rappeler la force de caractère de l’homme dont l’inhumation est prévue le vendredi prochain à Ouahigouya, sa ville natale.

HFB

Lefaso.net