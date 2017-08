Notre cher pays et plus particulièrement Ouagadougou vient de subir une nouvelle attaque terroriste le 13 août 2017.

A l’occasion de cette douloureuse épreuve, le Directeur Général et l’ensemble du personnel de la SONABEL présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et saluent le professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité.

Tous unis, nous viendrons à bout de ces forces rétrogrades.

Le Burkina Faso reste debout !

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National