Attaque du restaurant Aziz Istanbul : Le Sénégal exprime son soutien au peuple Burkinabè

« Partager la douleur qui a frappé le peuple frère du Burkina ». C’est ce qu’a signifié Abdoulaye Daouda Diallo, après un entretien avec le président Roch Kaboré. Porteur d’un message de condoléances au peuple burkinabè, suite à l’attaque terroriste du 13 août, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du Sénégal, n’a pas manqué de s’exprimer également sur le décès du président de l’Assemblée nationale burkinabè, Salifou Diallo, ce 19 août 2017 en France. « (…) Comprenez que c’est avec beaucoup de peines que nous apprenons tout cela. Mais nous avons justement ce devoir de venir partager ces peines au nom du peuple sénégalais avec le Burkina Faso et surtout, venir avec un message de soutien ».

Une vision commune pour vaincre le terrorisme

La présente visite, selon Abdoulaye Daouda Diallo, s’inscrit également dans l’optique de partager la vision de son pays, celle de « lutter résolument ensemble contre le terrorisme qui est aujourd’hui quelque chose à extirper de notre sous-région ». Et pour cela, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du Sénégal envisage deux approches. Il s’agit, de son avis, de miser sur l’information. « Il nous faut beaucoup d’informations. Il nous faut échanger sur cela. Le ministre d’Etat Simon Compaoré et moi, on s’est rencontré à Abidjan lorsqu’il y a eu les attaques de Grand-Bassam, il y a été question d’avoir un journal, un mensuel de partage de l’information. Nous sommes en train d’y travailler » a-t-il annoncé. Aussi, dit –il, il faut une préparation des pays pour faire face à ces attaques qui peuvent arriver d’un moment à l’autre. « Pour cela aussi, il nous faut des entraînements, il nous faut beaucoup plus de coopération » a-t-il renchéri.

Et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du Sénégal de soutenir que la composition de sa délégation de trois généraux et du Directeur général de la Police nationale, atteste la posture du Sénégal de lutter contre ce fléau. Notons que la délégation Sénégalaise était également constituée du Secrétaire d’Etat à la communication, du directeur de la protection civile et du chef de cabinet du ministre de la sécurité publique du Sénégal.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net

Photos : Présidence du Faso