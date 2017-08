Festival des glaces : Un rassemblement en hommage à Ahmad El Belli

On ne verra plus le visage du gérant de ce glacier très connu des Ouagalais. Réunis devant le Festival des glaces ce vendredi 18 août 2017, collègues, amis, clients et proches de Ahmad El Belli, ont dénoncé la barbarie de l’attaque terroriste du restaurant Aziz Istanbul, attaque qui lui a coûté la vie. Unis dans l’épreuve, ceux-ci lui ont rendu un dernier hommage.

Ce soir, il n’est que 18 heures et les portes du festival des glaces sont déjà closes. On est loin du décor habituel. Pourtant, employés du glacier et clients y sont présents. On y trouve plutôt, des bougies allumées à l’entrée du glacier et ce, à la mémoire de Ahmad El Belli. « Certes, personne n’est irremplaçable, mais ça sera compliqué parce qu’il avait sa spécificité, sa marque. On pourra se relever, mais nous reconnaissons que ce sera difficile et nous allons nous battre pour aller de l’avant » Emmanuel Badiel, caissier au Festival des glaces.

Cette cérémonie à la mémoire du gérant du glacier, Emmanuel et ses collègues la vivent aussi comme un moment de recueillement pour apaiser leur douleur. Ce soir, clients, agents du glacier et famille, pleurent tous la perte de cet être cher. Ainsi, soutient Emmanuel Badiel, « On ne peut pas garder l’unanimité sur une personne, nous avons parfois eu des différents mais nous reconnaissons que c’est une personne qui nous a tous fait du bien et qui était dévouée pour le travail » a-t-il livré. Raison pour laquelle, monsieur Badiel et ses collègues refusent de sombrer dans le pessimisme. ’’ Lundi, nous allons rouvrir probablement nos portes. Il faut rester debout et ne pas céder à la panique ‘’. Issouf Attié Yaguibou, un client, se dit consterné par la disparition tragique de celui qui était devenu au fil du temps, un véritable ami. « C’est comme un rêve. C’est une grande perte » a-t-il regretté.

Minimiser les risques

Emmanuel Badiel, caissier au Festival des glaces

Face à la barbarie, monsieur Yaguibou refuse de se laisser intimider. « Ne plus fréquenter le festival des glaces, c’est oublier Ahmad » a-t-il lancé. A ce sujet, Emmanuel Badiel relève : ‘’ Après l’attaque du 15 janvier, nous avons constaté que les autorités avaient pris à cœur la sécurité du pays, mais nous avons remarqué ces derniers temps qu’elles ont un peu relâché » a-t-il dit. Puis d’ajouter que : « C’est vrai qu’aucun pays n’est à l’abri de ce fléau, mais nous souhaitons véritablement qu’ils redoublent d’efforts, afin que nous puissions minimiser les risques ». Et Issouf Attié Yaguibou de renchérir : « Dans une ville où la sécurité n’y est pas, il n’y a pas d’économie. Nous souhaitons que l’Etat mette l’accent sur la sécurité » a-t-il noté, soulignant qu’il revient aussi à la population de collaborer en se soumettant aux dispositifs de sécurité des forces de l’ordre.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net