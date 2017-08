Décès de Salifou Diallo : Le MPP Pleure la disparition de « l’un des piliers inébranlables de notre jeune Etat de droit »

Peuple du Burkina Faso,

Camarades militants et militantes du MPP

Le samedi 19 août 2017 aux premières heures, le Président de l’Assemblée nationale, son Excellence Salifou Diallo, vient de nous être cruellement arraché par un décès subit à Paris (France). Homme de foi et de conviction, l’œuvre immense de notre président demeure un socle inébranlable pour l’ancrage et la consolidation de l’Etat de droit au Burkina Faso. Sa vie demeure une constellation d’aspirations légitimes pour l’avènement d’un Burkina Faso uni, prospère et égalitaire.

Au nom de tous les militants du Parti du soleil levant, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée en cette douloureuse circonstance. Comme le disent nos ancêtres, la disparition d’un fils illustre n’est ni le deuil d’une famille, ni le deuil d’un clan, c’est le deuil d’une nation entière. Puisse l’exemple de ce baobab inspirer la nation pour la continuité de ses nobles chantiers républicains. Puisse-t-il fleurir pour protéger la jeunesse burkinabé, dont l’épanouissement social a été le combat de la vie du Gorba national. Puisse sa sève féconder l’esprit de tolérance, d’unité et de sacrifices qui ont toujours caractérisé le Burkina Faso dans le concert des nations. Ainsi, notre douleur profonde sera vaine si le moindre germe de discorde entrave le consensus national sur nos devoirs prioritaires, dont l’illustre défunt a été le pionnier depuis sa tendre jeunesse.

Peuple du Burkina Faso

Camarades Militants et Militantes du MPP

La disparition de notre Camarade Salifou Diallo, telle une tragédie, est une seconde épreuve que subit le Burkina Faso après la lâche barbarie du narco-terrorisme au café restaurant Aziz Istanbul le 13/08/2017. Pendant que la nation s’affermit dans le recueillement, la solidarité et l’unité, ce décès nous interpelle sans réserve sur l’urgence de la cohésion sociale et du dialogue national. Tel un homme accompli, les nations ne se connaissent tant qu’elles n’ont point souffert et vaincu les vicissitudes de l’histoire afin d’en transmettre l’épopée aux nouvelles générations. Tels nos vaillants ancêtres, voici une série d’épreuves que nous devons surmonter ensemble pour honorer la dédication du Gorba national au bonheur du peuple burkinabé.

Peuple du Burkina Faso

Camarades militants et militantes du MPP

Le MPP s’engage solennellement devant vous à faire de nos larmes une perle en honorant la mémoire du Camarade Salifou Diallo par la démocratie, l’égalité et le progrès. Toute sa vie se résume en la dissémination de ses idéaux dans nos rangs. Il les a non seulement incarnés mais surtout inspirés par l’action, la détermination et la vaillance. Face aux heures les plus sombres de notre histoire, il a su porter le flambeau de la nation et semer l’espoir légitime au sein de la jeunesse. Il n’est sans doute pas exagéré de dire que cet homme d’Etat a été l’un des piliers inébranlables de notre jeune Etat de droit.

Le MPP s’engage solennellement à poursuivre avec ardeur les sillons tracés par ce leader-serviteur, dont la foi en notre avenir est une force d’espérance. Nous serons dignes du noble témoin qu’il nous a transmis à l’issue de son sprint final bouclé en apothéose au cours de sa mission en France pour la rédemption du peuple burkinabé contre la misère sociale et l’ignorance.

Peuple du Burkina Faso

Camarades militants et militantes du MPP

C’est le moment d’assumer nos responsabilités face à l’histoire par la culture du dialogue, de la tolérance et de la citoyenneté. C’est à ce prix que le combat du Gorba national aura toute sa portée pour l’émergence d’un Burkina Faso de démocratie, d’égalité et de progrès.

Vive le peuple libre et souverain du Faso !

Vive le MPP !

Démocratie, Egalité, Progrès.