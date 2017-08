Prix d’excellence du Président du Faso : Pluie de cadeaux sur 81 ‘’cracks ‘’

C’est l’heure de la moisson pour les meilleurs élèves du Burkina Faso. Après avoir brillamment réussi à leurs différents examens scolaires, 81 lauréats dont 26 filles ont été réunis ce 18 juillet 2017 au palais de Kosyam à l’occasion du prix de l’excellence scolaire du président du Faso. Ils sont repartis les bras chargés de cadeaux, et des conseils pour maintenir allumé et haut le flambeau de l’excellence.

Les meilleurs aux différents examens scolaires au plan national étaient à l’honneur dans la salle polyvalente du palais de Kosyam. Ils sont au total 81 dont 26 filles de tout le pays à s’être distingués lors des derniers examens scolaires.

Les filles sont encore à la traine au palmarès, ce qui fait dire à la présidente du comité d’organisation, Minata Ouédraogo qu’il faut « redoubler d’ardeur dans l’éducation des filles car beaucoup d’efforts ont été réalisés pour l’accès des filles à l’école, mais l’achèvement reste une préoccupation pour notre système éducatif ».

Pour le Certificat d’études primaires (CEP) et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), dix élèves ont été récompensés dans chaque catégorie. Les prix sont constitués d’une attestation, d’un kit scolaire et d’une enveloppe de 50 000 F CFA pour les élèves du primaire. Ceux du secondaire ont reçu chacun une tablette, une attestation et une enveloppe de 100 000 F CFA.

L’une des innovations de cette édition du prix d’excellence du président du Faso a été l’instauration de quatre prix spéciaux aux meilleurs élèves au CEP et au BEPC de la région du Sahel. Il s’agit d’encourager ces apprenants, qui malgré la situation sécuritaire délétère dans leur région, ont fourni des efforts remarquables.

L’autre innovation a été les prix spéciaux remis aux élèves vivant avec un handicap. Dans ce volet, les admis au CEP ont reçu une attestation, 50 000 F CFA ; pendant que les meilleurs handicapés du BEPC et du CAP s’en sont tirés avec une attestation et la somme de 100 000 F CFA. A chacun de ces lauréats, un kit spécifique sera constitué en fonction du handicap et du besoin réel de l’élève.

Six lauréats ont été récompensés pour les examens du Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP). Ils ont tous reçu une attestation, une tablette, la somme de 120 000 F CFA. Les six meilleurs au BEP ont également récolté une attestation, une tablette et la somme de 130 000 F CFA.

Les 40 meilleurs bacheliers dans les différentes séries sont chacun repartis avec une attestation et la somme de 150 000 F CFA pour les professionnels, et 200 000 FCFA pour les autres séries.

Cerise sur le gâteau

Salve d’applaudissements dans la salle polyvalente quand on annonce que le président du Faso, Roch Kaboré a décidé d’offrir un bonus à tous les lauréats. Ainsi, les admis aux CEP ont reçu 50 000 F CFA pendant que ceux du BEPC, du CAP et du BEP empochent en plus 150 000 F CFA. Quant aux futurs étudiants, les bacheliers, ils sont repartis avec 500 000 F CFA pour les premiers de chaque série et 300 000 F CFA pour les autres.

Avec 166,5 points sur 170, Compaoré Arouna de Manga chef lieu de la province du Zoundweogo est le premier national au CEP. Le premier au BEPC au plan national, est Traoré Victor de la région des Hauts-Bassins avec 18,94 sur 20. La meilleure au BAC 2017 au Burkina Faso est également de la région des Hauts-Bassins, précisément du collège de Tounouma. Ouédraogo Mélaine Elsa avec 17,38/20.

Jessica Tiendrébéogo, la représentante des ‘’cracks’’, a pris l’engagement devant le chef de l’Etat, de mériter cette reconnaissance par leur abnégation et leur engagement au travail.

Prenant la parole, le ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation Jean-Martin Coulibaly a noté que ces lauréats sont la fierté de la nation. Cette jeunesse, a poursuivi le ministre, est la lumière de la connaissance et cette lumière dissipera les ténèbres de l’ignorance et de la haine.

Le président du Faso a lui, félicité l’ensemble des lauréats, mais tous ceux qui ont contribué à leur réussite. Il a par ailleurs salué « ceux qui étaient dans le Sahel, aussi bien les parents que les enseignants parce qu’ils ont fait preuve de courage, de détermination et d’engagement pour permettre de finir l’année scolaire » dans des conditions difficiles.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net

Photos : Présidence du Faso