Guérison pranique : Bientôt 72h à la découverte d’une thérapie singulière

Après une première édition qui a permis à plus de 150 participants de connaitre mieux cet art thérapeutique et science qu’est la guérison pranique, l’Association des pratiquants de la guérison pranique et de l’Arhatic Yoga s’apprête à organiser le deuxième acte de ses journées portes ouvertes. Trois principales activités seront menées au cours de cet événement prévu pour se tenir du 25 au 27 août à la médiathèque municipale. C’est l’information livrée par le secrétaire général de l’association, Dr Moussa Kambiré, au cours d’une conférence de presse animée ce samedi matin.

Avant de donner le programme d’activités de ces deuxièmes journées portes ouvertes, le principal conférencier a d’abord expliqué ce qu’est la guérison pranique. L’on retiendra de son exposé qu’il s’agit d’une thérapie qui consiste à utiliser l’énergie de l’environnement produite par trois sources (soleil, air, terre) pour guérir le corps d’un patient sans le toucher, encore moins lui administrer des médicaments. « Quand on soigne le corps de l’énergie, ça se répercute sur le corps physique », a-t-il expliqué. Et de préciser que le guérisseur pranique ne transfère pas sa propre énergie sur le patient mais ne fait que canaliser l’énergie de l’environnement. Il procède donc à un nettoyage de l’énergie malade et la remplace par une énergie fraiche.

ChoaKok Sui, père de la guérison pranique moderne

Pour ce qui est du Yoga arhatic, il s’agit d’une technique qui permet par la méditation d’atteindre l’harmonie, la paix intérieure. Selon le Dr Kambiré, tout pratiquant du Yoga arhatic est avant tout un guérisseur pranique mais le guérisseur pranique pour devenir pratiquant du Yoga arhatic doit nécessairement suivre cinq cours.

Afin de faire connaître donc les techniques simples et efficaces de la guérison pranique et leurs applications dans la vie quotidienne (santé, prospérité, spiritualité, protection, harmonie, etc.) l’association a prévu durant ses prochaines journées portes ouvertes d’organiser une série de conférences, une exposition de livres, CD et matériels de la guérison pranique, et enfin des séances de traitements gratuits pour les participants.

Dr Moussa Kambiré, SG de l’association des pratiquants de la guérison pranique et de l’arhatic Yoga

« La guérison pranique n’a pas vocation de remplacer la médecine classique. C’est une thérapie complémentaire », a précisé le Dr Moussa Kambiré. Et de souligner qu’avant même la création officielle de l’association des pratiquants de la guérison pranique et de l’Arhatic Yoga, le 9 juillet 2017, il existait déjà depuis 2008 des guérisseurs praniques au Burkina. Plus de 400 personnes ont été formées par l’association et aujourd’hui des médecins pratiquent cette thérapie connue dans plus de 120 pays et dont le père est le Philippin d’origine chinoise, Choa Kok Sui, décédé en 2007.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net