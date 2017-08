Tournoi de la solidarité : AFP et Djoliba AC se hissent en finale

Les demi-finales du tournoi international de solidarité des centres de formation se sont jouées, ce vendredi 18 août 2017 au stade Issouf Joseph Conombo , de Ouagadougou. AFP du Burkina Faso et Djoliba AC du Mali sont venus à bout respectivement de A Fola de la Côte d’Ivoire et l’AS Djetou du Mali.

Au total, ce sont 9 centres de formation qui ont pris part à la 16ème édition du tournoi international de solidarité des centres de formations de football Naaba Kango .

A l’issue des match de pouls, ce ne sont que 4 équipes à savoir, AFP du Burkina Faso, A Fola de la Côte d’Ivoire, AS Djetou et Djoliba AC du Mali qui se sont hissées en demi-finales.

Au cours de la première demi-finale, AFP unique centre de formation du Burkina Faso à ce stade de la compétition était opposé à A Fola de la Côte d’Ivoire.

Le match était très physique mais relativement équilibré.

En effet, les deux équipes se tenaient au coude à coude. A la fin de la rencontre, le match était de zéro but partout (0-0). C’est finalement aux séances des tirs au but que AFP est venu à bout de A Fola par cinq tirs à quatre (5-4).

AFP, pour une première participation au tournoi des centres de formation avec cette victoire réalise un gros coup. Cet exploit permet à cette formation d’obtenir par la même occasion son billet direct pour la finale.

La seconde demi-finale

La seconde demi-finale de la soirée était un duel 100% Malien et a opposé Djoliba AC et AS Djetou. Les 22 acteurs n’ont pas laissé l’enjeu prendre le dessus car cette opposition était d’un niveau très élevé. Chacune des deux équipes pratiquait du beau football digne d’un centre de formation.

Néanmoins, le centre Djoliba AC qui a déjà remporté cette compétition en 2003 et en 2013 a littéralement dominé son adversaire du jour . Cette domination va se concrétiser à l’issue d’une belle combinaison où le capitaine Amadou Yara ouvrira le score pour son équipe , un but à zéro (1-0) en faveur des joueurs de Djoliba AC.

C’est sur ce score de un but à zéro que va se terminer cette rencontre. En effet, l’expérience de Djoliba AC qui est un habitué de la compétition aura eu raison de la formation de AS Djetou qui était à sa toute première participation.

Le dimanche 20 août 2017, Djoliba AC tentera de remporter le tournoi afin de devenir l’équipe la plus titrée de la compétition.

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net