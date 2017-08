70e anniversaire de l’Inde : Artistiquement célébré à Ouagadougou

C’est artistiquement que le consulat honoraire de l’Inde à Ouagadougou a célébré le 70e anniversaire de l’accession de ce pays à la souveraineté internationale. La salle du CENASA était pleine de Burkinabè et d’autres communautés ; aux cotés des indiens pour marquer cet événement.

La célèbre danseuse Anita Babu ; qui détient le record Guinness du nombre de danseuses dans un spectacle était l’attraction de la soirée avec ses danseuses. Sa venue a été rendue possible grâce au gouvernement de l’inde à travers l’ambassade de l’Inde basée à Accra et le consulat de Ouagadougou. Il s’agit, selon le consul Deepak Ramchandani, d’exposer la culture indienne au Burkina Faso.

Ce fut une soirée d’échanges culturels. Des artistes comme Floby, Wendy et autres étaient également de la fête.

« Une belle initiative culturelle burkinabo-indienne qui permet une meilleure connaissance entre les deux peuples, un meilleur rapprochement. Une telle activité va contribuer à renforcer davantage les liens d’amitié et de fraternité entre les deux nations », a dit le ministre de la culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry parrain de la soirée. Il a souhaité que l’initiative soit rééditée et a assuré de l’accompagnement de son département.

Pour le consul de l’inde à Ouagadougou, le but final des relations entre deux pays, c’est de toujours permettre la coopération et la collaboration entre les peuples. Aussi bien sur les plans économique et culturel. « Nous voulons que l’Inde et le Burkina se réunissent et partagent surtout les valeurs culturelles », a poursuivi Deepak Ramchandani.

En rappel, c’est dans la nuit du 14 au 15 août 1947, que l’empire colonial britannique des Indes se scindait en deux Etats, donnant l’Inde et le Pakistan. Ce démantèlement donnait naissance dans la douleur à deux nations distinctes, l’une à majorité hindoue et l’autre à majorité musulmane, et déclenchait l’un des plus gros déplacements de populations de tous les temps. La Partition a jeté sur la route près de 15 millions de déplacés hindous, musulmans et sikhs. Entre 200 000 et 2 millions de personnes ont péri dans les violences engendrées par les croisements de ces flux humains.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net