Coupe du Faso 2017 : L’EFO présente son trophée à Fada N’gourma

Conduite par le vice-président du club, Alban Ouédraogo, la délégation de l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a d’abord rendu visite à un ancien attaquant du club en la personne de Mohamed Thiombiano, l’actuel premier adjoint au maire de la commune de Fada. Ce dernier qui a d’ailleurs manifesté sa joie, félicité son ancienne famille et prodigué des conseils à ces jeunes frères pour les échéances futures. Après avoir pris congé du premier adjoint au maire, la délégation s’est rendue chez le colonel Souley Mohamed, ancien président du comité d’organisation de la CAN’98 (COCAN 98).

Après une brève présentation de la délégation, Alban Ouédraogo a décliné l’objet de leur visite. « Nous sommes venus vous présenter le trophée de la coupe du Faso que l’EFO a remporté et vous remercier du soutien que vous avez apporté depuis le début de la saison et demander vos conseils pour les prochaines échéances notamment la campagne africaine que nous jouons cette année », lui a-t-il dit. Le colonel Souley Mohamed s’est réjoui pour cette bonne moisson du club, manifesté sa joie pour ce trophée et a pris l’engagement de continuer à apporter son soutien au vainqueur de la coupe du Faso 2017 afin que d’autres trophées soient engrangés. Il a offert une enveloppe à la délégation en guise d’encouragement de l’équipe.

El hadji Yacouba Sana a été la troisième personne qui a reçu la visite des bleus et blanc de Ouaga. Ce dernier a remercié ses visiteurs et a retracé comment s’est passée la finale qu’il a suivie en direct à la télévision avant de faire des bénédictions aux joueurs et au staff pour la campagne africaine. Il les a rassurés que le meilleur reste à venir. Après avoir pris congé de El hadj Sana, Alban Ouédraogo a conduit sa délégation chez le Kumpédiéli, roi du Gulmu, qui a manifesté son mécontentement de la façon dont il a été informé de leur arrivée. « Si j’avais su à temps, j’aurais pu organiser une petite réception pour vous accueillir. Regardez, je suis assis seul sans aucun de mes notables comme un orphelin », a-t-il confié.

Après avoir dit cette « vérité » à ses hôtes du jour, le roi du Gulmu les a tout de même félicités du travail abattu qui a abouti à l’obtention de cette coupe avant de les exhorter à redoubler d’effort pour la campagne africaine et les futures échéances.

Pour conclure, il leur a donné rendez-vous dans les prochains jours à Ouagadougou afin d’échanger autour d’un petit cocktail. Avant de prendre congé, la délégation à présenté ses excuses à sa majesté pour le désagrément et a évoqué comme cause la dégradation de l’axe Koupela-Fada qui ne leur a pas permis d’être à l’heure.

Soumaila SANA

Lefaso.net